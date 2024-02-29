Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

El Senado aprueba una prórroga a corto plazo para evitar el cierre parcial del gobierno: pasa ahora a manos de Biden

La prórroga a corto plazo es la cuarta en los últimos meses, y muchos legisladores esperan que sea la última para el año fiscal en curso. El proyecto pasa ahora a manos del presidente Joe Biden para que lo convierta en ley.

Video En un minuto: Biden y Trump trasladan la campaña electoral a la frontera con México

El Senado pasó este jueves un proyecto provisional de financiación que mantendrá un conjunto de agencias federales operando hasta el 8 de marzo y otro conjunto hasta el 22 de marzo.

El proyecto, que previamente había pasado la Cámara de Representantes, pasa ahora a manos del presidente Joe Biden para que lo convierta en ley.

Con esta medida se evita un cierre de partes del gobierno federal que de otro modo entraría en vigor el sábado.

La votación en la Cámara para aprobar la prórroga fue de 320 a 99 votos. Se superó fácilmente la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación.

Los demócratas votaron abrumadoramente para evitar un cierre parcial. Pero la votación estuvo mucho más dividida entre los republicanos, 113 a favor y 97 en contra.

El Senado retomó el proyecto de ley y lo aprobó en una votación vespertina por 77 votos a favor y 13 en contra.

Política

La prórroga a corto plazo es la cuarta en los últimos meses, y muchos legisladores esperan que sea la última para el año fiscal en curso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien dijo más temprano este jueves que los negociadores habían completado seis de los proyectos de ley de gastos anuales que financian las agencias federales y tenían "un acuerdo casi definitivo sobre los demás".

Biden cita a los líderes del Congreso a la Casa Blanca para tratar de evitar un cierre de gobierno

Al final del proceso, que ahora se espera que se extienda hasta finales de marzo, el Congreso tiene previsto aprobar más de 1.6 billones de dólares en gastos para el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2023, más o menos en línea con el año fiscal anterior.

La prórroga temporal financia los departamentos de agricultura, transporte, interior y otros hasta el 8 de marzo. El Pentágono, seguridad nacional, salud y servicios humanos, así como el departamento de Estado recibirán fondos hasta el 22 de marzo.

Está muy cerca un 'cierre' del gobierno federal en EEUU: qué significa, qué afectaría y qué pasaría luego

El renovado interés en los proyectos de ley de gastos de este año no incluye el paquete separado de ayuda de $95,300 millones que el Senado aprobó para Ucrania, Israel y Taiwán a principios de este mes, con gran parte de ese dinero gastado en EEUU para reponer el arsenal militar del país.

En paralelo a la aprobación de las prórrogas, los dos partidos negocian los presupuestos para el año fiscal 2024, del que ya han pasado cinco meses y que va hasta el próximo 30 de septiembre.

De hecho, está previsto que la Casa Blanca haga públicas el 11 de marzo sus peticiones para el presupuesto del año fiscal de 2025, cuando el Congreso ni siquiera ha aprobado el de 2024.

¿Qué hubiera pasado en caso de un cierre de gobierno?

Cada vez que un cierre administrativo está a menos de una semana de producirse, la Casa Blanca activa un protocolo para preparar a todos sus departamentos.

Un cierre de gobierno implicaría enviar a casa sin trabajo ni sueldo a cientos de miles de empleados públicos y la paralización de multitud de servicios.

Cuántas veces han ocurrido 'cierres' del gobierno y qué tuvo que ver Carter con estas crisis

El último cierre de este tipo ocurrió durante la presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021) y fue, con 35 días (del 22 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019), el más largo de la historia en plenas fiestas navideñas.

