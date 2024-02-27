Biden cita a los líderes del Congreso a la Casa Blanca para tratar de evitar un cierre de gobierno

El presidente Joe Biden convocó a la Casa Blanca este martes a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso para presionarlos a actuar con urgencia para evitar un cierre del gobierno, a pocos días de que expiren los dos plazos de su financiación.

Biden tiene previsto reunirse en la Oficina Oval con los republicanos Mike Johnson y Mitch McConnell y los demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, así como la vicepresidenta, Kamala Harris, en una reunión que busca poner de manifiesto la urgencia de lograr una legislación para mantener la financiación federal.

“Una prioridad o deber básico del Congreso es mantener abierto el gobierno”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "Entonces, eso es lo que el presidente quiere debatir. Él tendrá esas conversaciones (...). Queremos asegurarnos de que los intereses de seguridad nacional del pueblo estadounidense sean una prioridad, ¿verdad?, que no se utilicen como fútbol político", agregó.

Jean-Pierre agregó que el presidente también espera discutir su solicitud de miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania e Israel.

En declaraciones separadas, tanto el republicano McConnell como el demócrata Schumer, llamaron a hacer lo posible por evitar un cierre del gobierno.

"Cerrar el gobierno es perjudicial para el país y nunca produce resultados positivos en materia de políticas", dijo el lunes el líder de la minoría republicana en el Senado.



Sin embargo, los legisladores de extrema derecha de la Cámara de Representantes están frenando la aprobación de un proyecto de ley de gastos a largo plazo, con varias demandas de su agenda conservadora, como una restricción al aborto y una drástica reducción de gastos.

Hasta ahora, se ha conseguido evitar un cierre con acuerdos bipartidistas de corto plazo, pero un acuerdo final a largo plazo se ha seguido posponiendo, mientras el líder de la Cámara Baja apacigua al ala más conservadora de su bancada con promesas de insertar sus demandas en las siguientes negociaciones.

Las fechas límite para el gobierno

La primera fecha que sortear es el próximo viernes 1 de marzo. A partir de ese día, partes del gobierno comenzarán a reducir sus operaciones, ya que expira el financiamiento federal para agricultura, transporte, construcción militar y algunos servicios para veteranos.

Una semana después, el 8 de marzo, expira el financiamiento del resto de las ramas del gobierno, incluido el Pentágono, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional.

Si el Congreso no consigue llegar a un acuerdo antes del 30 de abril, el gasto federal se recortaría a un 1% en todas las ramas del gobierno, según el acuerdo sobre el techo de la deuda que pactaron en mayo del año pasado el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y el presidente Biden. Esa reducción del gasto a apenas un 1% incluiría incluso al Pentágono.

La Cámara Baja también está presionada a aprobar el paquete de seguridad nacional de 95,000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel o Taiwán, entre otros.

Esa legislación fue aprobada por el Senado de forma bipartidista, pero el presidente Johnson no ha querido programar su votación en la Cámara. De todos modos, tras las críticas del expresidente Donald Trump al proyecto, senadores republicaron anunciaron que retiraban su apoyo a la medida, poniendo en juego el futuro de la ayuda estadounidense a un país aliado que enfrenta una invasión de Rusia.