Cómo el fin del cierre del gobierno traerá de nuevo el fantasma del caso Epstein sobre Trump

Video ¿Qué sigue tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno?

Con el cierre de gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos muy cerca de terminar, cientos de legisladores se preparan para regresar a la Cámara de Representantes este miércoles tras un receso de casi dos meses.

Primero votarán el proyecto que permitiría la reapertura del Ejecutivo tras ser aprobado en el Senado este lunes.

PUBLICIDAD

Pero, de recibir el apoyo suficiente y ser después firmado por Donald Trump, los congresistas retomarán sus sesiones legislativas ordinarias para encargarse de una larga lista de asuntos pendientes desde que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, cerró sus puertas a mediados de septiembre.

Uno de esos asuntos es uno de los que más quebraderos de cabeza dio al presidente durante los últimos meses: la publicación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein en poder del Departamento de Justicia.

Tras la enorme polémica generada después que el gobierno anunciara en julio que no publicaría más documentos de la investigación por tráfico sexual contra el millonario, demócratas e incluso republicanos exigieron su divulgación para despejar cualquier duda sobre si existía o no una “lista de clientes” influyentes de Epstein y si ello podría perjudicar a Trump.

Varios representantes trataron de impulsar un proyecto de ley para la publicación de estos archivos, antes de que entrara en receso la Cámara.

Ahora, con su regreso a la actividad para votar la previsible apertura del gobierno, esta propuesta está más cerca que nunca de ser también aprobada, gracias al apoyo clave de una congresista que podrá tomar posesión de su cargo, precisamente, gracias a esta vuelta a labores de los legisladores.

¿Cómo podría influir la reapertura del gobierno en la publicación de archivos del caso Epstein?

El representante republicano Thomas Massie fue paradójicamente uno de los principales impulsores de la recolección de apoyos entre los congresistas para lograr una petición dirigida a forzar una votación sobre la publicación de los archivos de Epstein.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la iniciativa se quedó antes del inicio del receso de la Cámara a una sola firma de lograr las 218 que necesita una petición de descarga para llevar así la votación al pleno.

Pero se prevé que ese apoyo faltante provenga ahora de la nueva representante electa de Arizona, la demócrata Adelita Grijalva, quien ganó una elección especial a finales de septiembre para suceder a su padre tras su fallecimiento.

Pese a que ya pasó mes y medio desde su victoria electoral, Grijalva no ha podido tomar posesión aun de su cargo. El motivo: el presidente de la Cámara, el republicano Johnson, se negó a permitir su incorporación hasta que acabara el cierre de gobierno.

Debido a esta posición, demócratas lo acusaron de querer retrasar a toda costa cualquier votación sobre el caso Epstein, aunque Johnson lo negó.

“Estoy ansioso por tomarle juramento (a Grijalva), y lo haremos, pero primero tenemos que reiniciar la actividad en el Congreso y ponerlo en funcionamiento para la población, para poder llevar a cabo todo esto. Tenemos mucho trabajo por delante. No hay otro objetivo aquí”, afirmó en una reciente entrevista en la plataforma de audio SiriusXM.

Johnson aseguró que las insinuaciones acerca de que el retraso en la confirmación de Grijalva tenía algo que ver con la petición sobre el caso Epstein eran “otra cortina de humo” y algo “irrelevante”, dado que el Comité de Supervisión de la Cámara ya está realizando una investigación sobre los archivos de la investigación y publicándolos.

En efecto, dicho comité comenzó a publicar (aunque muchos ya se conocían) algunos documentos del caso remitidos por el Departamento de Justicia desde agosto.

PUBLICIDAD

Aunque los republicanos en el comité aseguraron que su investigación no se detuvo durante el cierre de gobierno, los demócratas acusaron al Departamento de Justicia de prácticamente paralizarla en este período.

"El Departamento de Justicia no ha proporcionado información sustancial ni esclarecedora sobre cuándo el comité puede esperar la entrega de más documentos", escribió Robert García, representante demócrata miembro del comité, en una carta enviada a la fiscal Pam Bondi el 16 de octubre.

No se sabe qué es lo que ocurrirá respecto a la entrega de archivos a este comité una vez que se reabra el gobierno federal, ni tampoco cuanto tiempo le acabará tomando al Departamento de Justicia remitir la totalidad de los documentos.

¿Significaría la aprobación de este proyecto en la Cámara que se publicarán los archivos de Epstein?

Lo que sí parece más claro es que el proyecto de ley sobre la publicación de los archivos seguirá su curso en el Congreso, dado que la representante electa Grijalva confirmó este lunes que ella proporcionará la última firma necesaria para su petición de descarga.

“Fue una promesa y un compromiso que hice. Y creo firmemente que es una de las razones por las que he estado en este limbo durante tanto tiempo”, declaró a CNN, en referencia al tiempo transcurrido desde que ganó la elección especial a congresista.

Johnson, por su parte, confirmó al mismo canal que le tomará juramento a Grijalva antes de que la Cámara de Representantes vote el proyecto para reabrir el gobierno este miércoles, por lo que después podrá dar su apoyo a la petición sobre Epstein.

PUBLICIDAD

“Esta demora nunca debió haber ocurrido. Durante siete semanas, a 813,000 arizonianos se les ha negado la oportunidad de expresarse y el acceso a servicios básicos. Esto es un abuso de poder que ningún presidente de la Cámara debería cometer”, criticó en un comunicado enviado este lunes a Newsweek.

Una petición de descarga es un mecanismo que permite que una ley eluda el proceso tradicional de pasar por un comité antes de ser presentada ante la Cámara de Representantes.

Una vez que Grijalva la firme, se iniciará el proceso para someter la medida a votación en la Cámara, algo que Johnson ya ha dicho que respetará. Según Politico, esto podría demorarse hasta diciembre, considerando el descanso por Acción de Gracias.

Sin embargo, aunque se aprobara, no significaría necesariamente que los archivos de Epstein se divulgarán finalmente, ya que el proyecto de ley aún debería ser aprobado por el Senado y, después, firmado por Trump.

Mira también: