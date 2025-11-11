Qué viene ahora tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno

Video ¿Qué sigue tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno?

En el día 41 del cierre de gobierno, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para ponerle fin, después de que siete demócratas y un independiente votaran con la mayoría republicana, a pesar de las fuertes críticas recibidas desde su partido.

La aprobación el lunes del paquete legislativo en el Senado, con un resultado de 60-40, anticipa el fin del parón ejecutivo más largo de la historia de EEUU, aunque no está exenta de obstáculos y solo financiaría al gobierno hasta finales de enero.

Durante las seis semanas de estancamiento, los demócratas se habían mantenido firmes en su exigencia de que se extendieran los subsidios a los planes de seguros del Obamacare, que vencen el 1 de enero. El presidente Donald Trump se había negado a sentarse a negociar con ellos y los republicanos no habían accedido a sus demandas. Así que un pequeño grupo de demócratas terminó cediendo, alegando el fuerte impacto del cierre para la ciudadanía, desde los retrasos en la entrega de la ayuda alimentaria federal, las cancelaciones y retrasos en los aeropuertos y los cientos de miles de empleados federales puestos bajo licencia o trabajando sin cobrar.

La decisión de esos demócratas destraba finalmente el pulso por la financiación del gobierno, pero ha generado una profunda división en su partido a la vez que pone más presión sobre los republicanos en el crucial tema de los subsidios de salud, que quedó relegado a un debate posterior en diciembre y no está nada claro que vayan a ser extendidos.

Antes de la votación final en el Senado, el presidente Trump elogió el acuerdo, al que calificó de "muy bueno". "Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente", dijo a la prensa en la Oficina Oval. Y cuando le preguntaron si cumpliría con los términos del acuerdo que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre, dijo que se comprometía a cumplir con el pacto.

“Me alegra muchísimo poder decir que estamos llegando al final”, declaró por su parte tras la votación el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien dijo ser consciente de la enorme presión ejercida durante “seis semanas angustiosas”.

Sin embargo, dados los pasos que debe seguir el proyecto en el Congreso hasta ser firmado por Trump, el cierre de gobierno más largo en la historia de EEUU todavía podría extenderse unos días más.

¿Qué viene ahora tras la aprobación del proyecto de ley en el Senado?

Tras su aprobación en el Senado, la propuesta de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que lleva en receso desde mediados de septiembre y tendrá que esperar un día más por el feriado del Día de los Veteranos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien se había negado a iniciar sesiones en la legislatura para evitar cualquier tipo de negociaciones, les pidió regresar a Washington “de inmediato”, dados los retrasos en los viajes ocasionados por el cierre del gobierno.

“Tenemos que hacerlo lo antes posible”, declaró Johnson.

La Cámara Baja podría comenzar a votar el proyecto de ley tan pronto como a las 4:00 pm del miércoles, según informó a los legisladores el coordinador de la mayoría republicana, Tom Emmer.

Se esperan múltiples votaciones y el estrecho margen republicano, sumado a la fuerte oposición demócrata y a la posición de algunos republicanos de línea dura, podría dar lugar a una votación muy ajustada. Si se aprueba, se enviará después a Trump para su firma, que se espera que realice cuanto antes.

Cómo terminó el estancamiento para poner fin al cierre del gobierno

Tras semanas de negociaciones, un grupo de tres exgobernadores —la senadora de Nuevo Hampshire, Jeanne Shaheen; la otra senadora por Nuevo Hampshire, Maggie Hassan; y el senador independiente de Maine Angus King— acordaron votar a favor de tres proyectos de ley bipartidistas de gastos anuales y extender así la financiación del gobierno hasta finales de enero.

Los republicanos prometieron a cambio someter a votación a mediados de diciembre la principal demanda demócrata para llegar a un acuerdo: la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, también conocida como Obamacare), pero no hay garantías de que se vaya a acceder a su petición y menos de que sea aprobada.

Shaheen declaró que “esta era la única opción disponible”, después de que los republicanos se negaran a ceder.

“Habíamos llegado a un punto en el que muchos creíamos que el cierre del gobierno había sido muy efectivo para generar preocupación sobre la atención médica”, afirmó, y la promesa de esa votación en diciembre “nos brinda la oportunidad de seguir abordando este tema”.

La legislación aprobada incluye revertir los despidos masivos de empleados federales que el gobierno de Trump puso en marcha desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. También protege a los empleados federales contra nuevos despidos hasta enero y garantiza que recibirán su salario una vez que finalice el cierre.

Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia —estado que alberga a decenas de miles de empleados federales— también votó el domingo a favor de seguir adelante con el acuerdo.

El senador de Illinois Dick Durbin, segundo demócrata de mayor rango; el senador de Pensilvania John Fetterman; y las senadoras de Nevada, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, se posicionaron igualmente a favor.

Todos los demás demócratas, incluido el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, votaron en contra, y con ellos también lo hizo el senador republicano de Kentucky Rand Paul.

Los moderados esperaban que un mayor número de demócratas votaran con ellos, ya que entre 10 y 12 senadores de su partido habían participado en las negociaciones. Pero solo cinco acabaron cambiando su voto: justo el número que necesitaban los republicanos. King, Cortez Masto y Fetterman ya habían votado a favor de la reapertura del gobierno desde el 1 de octubre.

"Alimentar a todos. Pagar a nuestro ejército, trabajadores del gobierno y Policía del Capitolio. Terminar con el caos en los aeropuertos. El país antes que el partido", publicó Fetterman en X el lunes por la noche.

División en el Partido Demócrata: muchos creen que aprobar el proyecto fue un error

La ruptura de este grupo de demócratas con la disciplina de su partido ha puesto de manifiesto una nueva división. Incluso, ha llevado a que se cuestione el liderazgo de Chuck Schumer, por no haber podido mantener la disciplina partidista en la votación.

Schumer recibió fuertes críticas de su partido en marzo cuando votó a favor de mantener el gobierno abierto. Ahora dijo que no podía, "de buena fe", apoyar la medida tras reunirse con su bancada durante más de dos horas el domingo.

"No abandonaremos la lucha", dijo Schumer, y agregó que los demócratas ahora han "dado la voz de alarma" sobre la atención médica.

Sin embargo, desde su partido algunos están cuestionando su liderazgo. El representante demócrata por California, Ro Khanna, fue aún más lejos y pidió su renuncia al frente de la minoría demócrata en la Cámara Alta.

“Él es el líder del Senado. Este acuerdo nunca habría ocurrido si no hubiera contado con su aprobación. No lo digo solo yo. Lo dicen otros senadores que aseguran que mantuvieron informado a Schumer en todo momento”, dijo Khanna en una entrevista con CBS News.

“Mira, he trabajado con el senador Schumer. Hizo un trabajo increíble con la Ley CHIPS, la Ley de Reducción de la Inflación y el plan de infraestructura. Pero es hora de que sea reemplazado. No está a la altura del momento. Está desconectado de la base del partido", agregó.

En general, la amplia mayoría del partido se ha mostrado contraria a haber cedido en la presión a los republicanos, alegando que esa decisión hace que la extensión de los subsidios de salud sea ahora prácticamente inalcanzable.

El senador demócrata de Connecticut Chris Murphy afirmó que su partido podría “haber ganado” y que rendirse solo va a envalentonar a Trump. Para Murphy, los votantes los respaldaron tras las contundentes victorias del partido en las elecciones estatales y locales de la semana pasada.

“Estábamos generando impulso para ayudar a salvar nuestra democracia”.

El senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, que vota con los demócratas, afirmó que llegar a un acuerdo fue “un error garrafal” y Gavin Newsom, el gobernador de California, lo calificó de "patético".

Pero otras figuras importantes mostraron su apoyo a Schumer, como el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien lo había criticado en marzo tras su voto a favor de mantener abierto el gobierno.

Sin embargo, el lunes Jeffries elogió a Schumer y expresó su respaldo a su gestión durante el cierre del gobierno.

“El pueblo estadounidense sabe que estamos del lado correcto en esta lucha”, declaró Jeffries.

El debate que viene ahora sobre los subsidios de salud

No está claro si los dos partidos podrán encontrar puntos en común sobre los subsidios a la atención médica antes de la prometida votación para diciembre en el Senado.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ya advirtió que no se comprometerá a someter el tema a votación.

Este lunes, Johnson afirmó que los republicanos de la Cámara de Representantes siempre han estado dispuestos a votar para reformar lo que él denominó la 'Ley de Cuidado de Salud Inasequible', pero una vez más no aclaró si votarían sobre los subsidios.

Algunos republicanos se han mostrado abiertos a extender los créditos fiscales de la época del covid-19, dado que las primas de los seguros médicos podrían dispararse para millones de personas, pero también exigen nuevos límites sobre quiénes pueden recibir los subsidios.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, dijo que apoya la extensión de los créditos con modificaciones, como la imposición de nuevos límites de ingresos. Algunos demócratas han asegurado que podrían estar abiertos a esa idea.

“Necesitamos actuar antes de fin de año, y eso es precisamente lo que ha prometido el líder de la mayoría”, afirmó Collins.

Otros republicanos, incluido Trump, han aprovechado el debate para reiterar sus críticas de años atrás a la ley y han exigido su derogación o reforma integral.

En lo que podría ser un anticipo de lo que se viene, el Senado votó el lunes con 47 votos a favor y 53 en contra para no extender los subsidios por un año.

La mayoría republicana permitió la votación como parte de un acuerdo aparte con los demócratas para acelerar las votaciones y enviar la legislación a la Cámara de Representantes.

Con información de AP, AFP y otros.

