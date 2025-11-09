Qué hacer si tu vuelo se cancela por el cierre del gobierno en EEUU

Video Caos por falta de controladores aéreos podría agravarse: aerolíneas tendrán que cancelar más vuelos

Si tienes planes de viaje próximamente, podrías notar menos opciones en la pizarra de salidas del aeropuerto.

Las aerolíneas están reduciendo vuelos en decenas de los principales aeropuertos de Estados Unidos para aliviar la presión sobre los controladores aéreos, que llevan semanas trabajando sin sueldo y bajo enorme tensión durante el prolongado cierre del gobierno.

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirma que la decisión es necesaria para mantener la seguridad de los viajeros. Muchos controladores han estado haciendo turnos largos y horas extra obligatorias mientras el Congreso sigue estancado sobre cómo reabrir el gobierno.

Grandes centros aéreos como Nueva York, Los Ángeles y Chicago figuran entre los afectados, y el efecto dominó podría traducirse en más cancelaciones, demoras prolongadas y vuelos más llenos para los pasajeros de todo el país. Los recortes impactarán cientos, si no miles, de vuelos cada día.

¿Está mi aeropuerto en la lista?

Abarca el aeropuerto más transitado del país —el Hartsfield-Jackson, en Atlanta (Georgia)— y los principales aeropuertos de Boston, Denver, Honolulu, Las Vegas, Miami, San Francisco y Salt Lake City.

En varias áreas metropolitanas, como Nueva York, Houston, Chicago y Washington, más de un aeropuerto se verá afectado.

¿Cuánto durará esto?

Es difícil saberlo. Incluso si el cierre termina pronto, la FAA ha dicho que no levantará las restricciones de vuelos hasta que el personal de las torres de control y los centros regionales sea suficiente para operar con seguridad.

“Esto tomará tiempo”, dijo Michael Johnson, presidente de la asociación de agencias Ensemble Travel, de Estados Unidos y Canadá.

Por eso, recomendó planificar con antelación, tanto si ya tienes vuelos reservados como si estás empezando a organizar los viajes de fin de año.

Qué hacer antes de salir de casa

Las aerolíneas notificarán a sus clientes si su vuelo es cancelado.

Aun así, conviene revisar la aplicación de tu aerolínea o una web de seguimiento de vuelos antes de salir hacia el aeropuerto. Es mejor quedarse en casa o en un hotel que varado en una terminal.

Qué hacer si tu vuelo fue cancelado

“Respira hondo. No entres en pánico”, aconsejó Johnson. “Hay opciones. Tal vez no sean las ideales, pero existen”.

Si ya estás en el aeropuerto, ponte en la fila para hablar con un representante de atención al cliente. Mientras esperas, llama o contacta en línea con el servicio de reservas. También puede ser útil escribirles por la red social X, donde suelen responder rápido.

Quizás sea momento de valorar si tiene sentido viajar en tren, coche o autobús en su lugar.

Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, advirtió que este cierre es distinto a cuando una sola aerolínea tiene problemas: “Mientras el cierre se prolongue, es poco probable que haya una aerolínea que funcione puntualmente si todas las demás están con problemas”.

¿Puedo obtener reembolso o compensación?

La FAA indica que las aerolíneas deberán emitir reembolsos completos. Sin embargo, no están obligadas a cubrir gastos extra como comidas o noches de hotel, a menos que el retraso o la cancelación haya sido por causas bajo su control, según el Departamento de Transporte.

Puedes consultar el sitio web del Departamento para conocer la política de tu aerolínea sobre reembolsos o compensaciones adicionales.

¿Conviene quedarse en casa durante las fiestas?

No necesariamente. Solo hará falta un poco más de planificación y flexibilidad.

Un agente de viajes puede ayudarte a reducir el estrés, y el seguro de viaje ofrece una red de protección extra. Johnson también advirtió que los vuelos podrían agotarse rápidamente cuando el cierre termine.

“Habrá una avalancha de reservas”, dijo. “Así que trata de anticiparte y proteger tu viaje”.

Reservar un vuelo temprano también puede ayudar, añadió Tyler Hosford, director de seguridad en International SOS: si lo cancelan, “tendrás todo el día para reorganizarte”.

Consejos adicionales

Viaja ligero: llevar solo equipaje de mano te evita colas y complicaciones si cambian tus planes.

Llega con tiempo al aeropuerto, especialmente si eres un viajero nervioso, viajas con niños o con personas que necesitan asistencia.

Y sé amable: los agentes de las aerolíneas están lidiando con muchos viajeros frustrados. Gritar no hará que te ayuden más rápido.

“Un poco de amabilidad, contigo y con los demás, en esta época del año y con tantas interrupciones, puede marcar una gran diferencia”, recordó Johnson.

