Senado da luz verde a que avance un proyecto para acabar con el cierre del gobierno más largo de la historia

El Senado dio luz verde este domingo a que se avance con un proyecto que cuenta con los votos demócratas necesarios para poner fin al cierre del gobierno más largo en la historia del país. Esto luego de que un grupo de demócratas moderados llegó a un acuerdo que contempla financiar el gobierno hasta enero a cambio de que se les garantice una votación específica en diciembre sobre un subsidio a los planes de salud a través de 'Obamacare'.

El grupo de demócratas negoció el trato para votar tres de los varios presupuestos anuales que debe aprobar el Congreso y lo que se conoce como una 'resolución de continuidad' que financiaría el resto de las operaciones del gobierno de forma temporal. Fueron las senadoras demócratas Jeanne Shaheen y Maggie Hassan de New Hampshire y el independiente Angus King de Maine.

Tras el pacto inicial, el líder republicano John Thune dio su respaldo y llamó a una votación para comenzar el proceso de aprobarlo.

Cualquier acuerdo tiene que pasar también en la Cámara de Representantes. Pese a que el Senado avanzó el proyecto de financiamiento, tomaría más tiempo llegar hasta una votación final si los demócratas se mantienen al margen del proceso. La primera votación, la de esta noche, fue para ver si se consideraba la iniciativa.

Los republicanos habían estado trabajando con un grupo de demócratas moderados para lograr un acuerdo que acabe con el cierre del gobierno que sumó este domingo su día 40, en medio de cancelaciones de miles de vuelos en aeropuertos en todo el país y de una enorme preocupación por las ayudas alimentarias de millones de estadounidenses y los salarios de miles de empleados federales.

Muchos demócratas advirtieron durante la jornada a sus colegas que no cedieran mientras no hubiese un trato para que se extendiera la mejora a un crédito tributario que ayuda a costear las primas de los seguros de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare') y que vence este 31 de diciembre.

Schumer mantiene su 'no': "La crisis de salud es demasiado grave"

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que votaría en contra del acuerdo alcanzado por el puñado de demócratas moderados porque "la crisis de salud es demasiado grave". "No tengan duda de que el pueblo estadounidense sabe quién está infligiendo este trauma (...) Donald Trump y el Partido Republicano. Los estadounidenses recordarán la intransigencia republicana cada vez que hagan un pago altísimo al seguro de salud", agregó.

Sería un "error terrible ceder ante Trump en este momento", también dijo este domingo el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, quien se suele alinear con los demócratas.

Los demócratas habían votado 14 veces en contra de reabrir el gobierno si no se extendía la mejora al crédito tributario relacionado con los seguros de salud de 'Obamacare'. Los republicanos han rechazado ampliar por más tiempo la mejora al subsidio.

Las primas de esos seguros ya subieron para el año que viene y subirían muchísimo más en algunos casos si expira la mejora al crédito tributario.

Cuántos votos necesitan los republicanos en el Senado

Los republicanos necesitan cinco votos demócratas para reabrir el gobierno. De 10 a 12 demócratas estuvieron en las negociaciones más recientes y tres personas familiarizadas con esas conversaciones dijeron que habría los votos suficientes para que el plan pase finalmente en el Senado.

Esto pese a que muchos demócratas dijeron que ese acuerdo tentativo es insuficiente. "Realmente quiero que haya algo sobre los seguros de salud", dijo la senadora por Michigan Elissa Slotkin. "Escucharé sobre ello en este momento, pero no me parece que haya algo concreto", agregó.

Entre los demócratas de la Cámara de Representantes había un ánimo parecido al de Slotkin. El representante de Texas Greg Casar, líder del Caucus Progresista, dijo que cualquier pacto que no recorte los costos del cuidado de la salud sería una "traición" a los millones de estadounidenses que esperan que los demócratas luchen por ellos.

"Aceptar solo una promesa frágil de los republicanos no es un compromiso, es capitular", escribió Casas en la red X. "Millones de familias pagarán el precio", agregó.

