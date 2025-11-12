Cámara de Representantes aprueba propuesta para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia. Pasa ahora a Trump para que la firme

Video Cierre de gobierno: reducción de vuelos aumenta del 4% al 6% en 40 aeropuertos y podría subir

La Cámara de Representantes aprobó en la noche de este jueves una propuesta para reabrir el gobierno tras 43 días del cierre más largo de la historia de EEUU.

La resolución de continuidad pasa ahora a la Casa Blanca y se espera que el presidente Trump la firme esta misma noche.

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson convocó a sesiones tras casi ocho semanas en suspenso, luego de que el Senado aprobara una resolución de continuidad que tuvo el apoyo de 7 senadores demócratas y uno independiente, que rompieron el bloqueo que la bancada de oposición mantenía sobre el proyecto.

Aunque el presidente Donald Trump había calificado la resolución del impasse como una "gran victoria" de los republicanos, y se esperaba su inminente aprobación en la Cámara baja, donde los republicanos son mayoría, hasta última hora hubo tensión porque el pequeño margen de ventaja del que gozan hace que no puedan perder más de dos votos.

Ese margen se hizo más pequeño con la juramentación de la demócrata Adelita Grijalva como representante de Arizona, ceremonia que se realizó antes de la votación y tras varias semanas de retraso, según Johnson porque la cámara no estaba en sesiones, y según los demócratas, porque evitaban que pusiera la firma que faltaba en la petición para que el pleno vote sobre si pedir al Departamento de Justicia que entregue sus archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El gobierno reabre, pero no todo se resuelve

El gobierno cuenta ahora con fondos suficientes hasta fines de enero, por lo que los congresistas deberán volver a negociar el financiamiento del aparato estatal. No se descarta un nuevo impasse entre republicanos y demócratas, aunque parece poco probable que se repita una suspensión de actividades.

Sin embargo, la posibilidad de retrasos en los viajes debido al cierre podría complicar la votación. Johnson podría necesitar una asistencia casi total de sus compañeros republicanos para lograr la aprobación definitiva.

A todas estás, la Corte Suprema ha prorrogado su orden, a solicitud de la Casa Blanca, de bloquear los pagos completos del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) hasta justo antes de la medianoche del jueves.

En algunos estados, las personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para alimentar a sus familias han recibido la totalidad de sus asignaciones mensuales, mientras que otras no han recibido nada.

Ningún partido ganó con el cierre del gobierno

El voto en la Cámara Baja cerró un drama de varias semanas, en las que el Senado no logró superar el bloqueo demócrata para aprobar la resolución de continuidad que habían aprobado los representantes.

Los senadores demócratas exigían que se incluyera una extensión de los subsidios para los planes de salud dentro de 'Obamacare', pero finalmente la unidad del grupo se rompió cuando siete senadores, más el independiente Angus King, que suele votar con los demócratas, decidieron aportar los votos suficientes para permitir que el Senado aprobara la moción.

Aunque no pudieron torcer el brazo a los republicanos en cuanto a Obamacare, el grupo disidente demócrata logró que los republicanos incluyeran una ampliación del financiamiento de SNAP, la recontratación de empleados federales despedidos durante el cierre y el pago a quienes estuvieron en suspenso.