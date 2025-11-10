Senado vota para reabrir el gobierno: estos fueron los 8 demócratas que rompieron con su partido tras 40 días de cierre

Video Senado llega a acuerdo para avanzar con un proyecto que busca ponerle fin al cierre del gobierno

El Senado de Estados Unidos avanzaba este lunes en una nueva ronda de votaciones para reabrir el gobierno federal gracias al apoyo de los republicanos y un pequeño grupo de demócratas e independientes que rompieron filas con el partido que los representa.

De aprobarse en el Senado esta noche, todavía debe pasar por la Cámara de Representantes para luego ser firmado por Trump, que ya pareció sugerir que lo haría.

El presidente de la Cámara Mike Johnson convocó a los representantes a volver a Washington a partir del martes, dado que se había negado a iniciar sesiones en la legislatura para evitar cualquier tipo de negociaciones.

El paquete legislativo que recibió luz verde el domingo no contempla una solución clara sobre los créditos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, también conocida como Obamacare), que están por vencer y que encarecería los seguros médicos privados para millones de estadounidenses, lo que deja en entredicho los motivos para el cierre.

Dado que extender estas subvenciones era una de las principales demandas de los demócratas, los ocho senadores del partido que rompieron filas y votaron a favor de que la Cámara avanzara con la legislación de compromiso para reabrir el gobierno se enfrentaron a una reacción casi inmediata de su formación.

Su votación fue calificada de “traición” y “patética” por algunas de las voces más prominentes del Partido Demócrata que establecieron el cierre de gobierno como una estrategia para presionar al gobierno a extender los seguros de salud de más de 48 millones de personas.

“En mi opinión, esta fue una votación muy, muy mala”, dijo el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont que se alinea con los demócratas.

El grupo de disidentes está formado por varios senadores que se jubilan el próximo año, así como por varios exgobernadores.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, los elogió este lunes al decir que “decidieron anteponer los principios a sus intereses políticos personales”.

Los senadores demócratas sabían las críticas que se avecinaban. Pero después de reunirse durante horas —a menudo en el sótano del Senado— durante la última semana, cada senador llegó a la misma conclusión: era hora de que terminara el cierre del gobierno.

Estos son los ocho demócratas que apoyaron la votación:

Jeanne Shaheen (New Hampshire)

Jeanne Shaheen, una veterana demócrata que se jubilará del Senado, lideró en numerosas ocasiones la negociación de la legislación de compromiso para poner fin a este cierre del gobierno.

Había priorizado conseguir la extensión de los subsidios para los seguros médicos, pero también había expresado sus reservas sobre votar a favor del cierre del gobierno.

Finalmente, aceptó la promesa del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de que los subsidios médicos se someterán a votación en diciembre.

“Este era el único acuerdo posible. Era nuestra mejor oportunidad para reabrir el gobierno e iniciar de inmediato las negociaciones para extender los créditos fiscales de la ACA, de los que dependen decenas de millones de estadounidenses para controlar sus gastos”, declaró tras la votación del domingo por la noche.

Dick Durbin (Illinois)

Dick Durbin es otro senador que se jubilará tras una larga trayectoria en el Senado.

Ocupa el segundo puesto en el liderazgo demócrata y se desmarcó del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras afirmar que el cierre del gobierno había causado demasiado sufrimiento al pueblo estadounidense.

En una declaración previa a la votación, Durbin argumentó que los republicanos siguen siendo responsables del cierre, pero añadió: “Este proyecto de ley no es perfecto, pero da pasos importantes para mitigar el daño causado por su cierre”.

“No solo financiaría completamente el programa SNAP [el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria conocido como ‘cupones de alimentos’] para el próximo año, sino que también revertiría los despidos masivos que el gobierno de Trump ordenó durante el cierre”, agregó.

Tim Kaine (Virginia)

Tim Kaine, exgobernador de Virginia, fue uno de los últimos demócratas en unirse al grupo dispuesto a votar a favor del proyecto de ley. Afirmó que, incluso el domingo por la noche, siguió revisando la legislación con su equipo.

Para él, el factor decisivo fue la cláusula de la propuesta que impide al gobierno de Trump realizar más despidos masivos, un asunto de especial importancia para su estado.

Además, calificó el acuerdo como una “moratoria sobre las irregularidades”.

“Los despidos masivos injustificados y las reducciones de personal que han traumatizado a los empleados federales desde el día de la investidura ya no pueden llevarse a cabo”, declaró Kaine.

Maggie Hassan (New Hampshire)

Maggie Hassan, exgobernadora de New Hampshire, participó en las negociaciones desde el principio y enfatizó que las amenazas a la ayuda federal para la compra de alimentos habían agravado la situación.

Hassan dijo que “escuchó a familias hablar del profundo dolor que les ha causado el cierre del gobierno, agravado por un presidente que, de manera ilegal y reiterada, optó por cortar la ayuda a familias que simplemente intentan comprar alimentos”.

“Tras semanas de conversaciones bipartidistas, voté hoy a favor de la reapertura del gobierno para que podamos retomar la labor de ayudar a los habitantes de New Hampshire”, afirmó el domingo.

El proyecto de ley de financiación gubernamental repone los fondos para el programa SNAP y garantiza el reembolso a los estados que utilizaron sus propios fondos para mantenerlo en funcionamiento durante el cierre del gobierno.

Angus King (Maine)

Angus King, exgobernador de Maine, es un senador independiente que se alinea con el Partido Demócrata.

Desde el principio votó a favor de la reapertura del gobierno, pero también desempeñó un papel clave en las negociaciones, incluyendo la recepción frecuente de senadores en su oficina del sótano del Capitolio para conversar.

Declaró reiteradamente que se oponía a utilizar el cierre del gobierno como táctica de negociación, pero también quería que el Congreso extendiera los subsidios para la atención médica.

Después de que los republicanos rechazaran una propuesta de Schumer para extender los créditos fiscales de la ACA por un año, King afirmó que esto demostraba que el cierre no estaba funcionando.

“La pregunta era: ¿El cierre contribuye al objetivo de obtener el apoyo necesario para la extensión de los créditos fiscales? Nuestra opinión fue que no produciría ese resultado”, cuestionó King.

Jacky Rosen (Nevada)

La senadora Jacky Rosen se mostró cada vez más indignada a medida que el cierre del gobierno se iba prolongando y los republicanos se negaban a ceder ante las demandas demócratas sobre los subsidios de salud.

A medida que el cierre afectaba cada vez más los viajes aéreos, la economía de Nevada, un estado clave en las elecciones, también se veía amenazada.

Rosen afirmó que Trump y sus colegas republicanos “están instrumentalizando su poder de maneras alarmantes para infligir un dolor y sufrimiento inimaginables a los trabajadores, como la retención total de los beneficios del SNAP y el desmantelamiento de nuestra industria turística al paralizar los viajes aéreos”.

Catherine Cortez Masto (Nevada)

Catherine Cortez Masto es otra demócrata que votó a favor de la reapertura del gobierno.

Enfatizó que el impacto en los viajes había sido particularmente perjudicial para Nevada y que las repercusiones en los programas de asistencia alimentaria generaban una nueva sensación de urgencia.

Afirmó también que las filas en los bancos de alimentos eran las más largas que había visto desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

“Las historias eran horribles”, aseguró.

John Fetterman (Pensilvania)

John Fetterman, elegido en 2022, también votó a favor de la reapertura del gobierno, distanciándose de su partido como lo ha hecho en muchos otros temas.

De hecho, criticó a los demócratas por aprovechar el cierre del gobierno para exigir concesiones en materia de salud.

“Lamento mucho lo sucedido a nuestros militares, a los beneficiarios del SNAP, a los empleados públicos y a la policía del Capitolio, quienes no han recibido su salario en semanas”, escribió en redes sociales.

“Nunca debió haber llegado a esto. Fue un fracaso”, remató.

