El Congreso vota a favor de evitar un cierre y mantener al gobierno financiado hasta principios de marzo

El Congreso envió el jueves al presidente Joe Biden un proyecto de ley de gasto a corto plazo que evitaría un inminente cierre parcial del gobierno y financiaría a las agencias federales hasta marzo.

La Cámara aprobó la medida por 314 votos a favor y 108 en contra, con la oposición proveniente principalmente de los miembros republicanos más conservadores. Poco antes de la votación, el House Freedom Caucus anunció que “se opone firmemente” a la medida porque facilitaría más gasto del que apoyan.

Sin embargo, aproximadamente la mitad de los republicanos se unieron a los demócratas para aprobar la tercera medida provisional de financiación en los últimos meses. La acción se produjo unas horas después de que el Senado votara abrumadoramente para aprobar el proyecto de ley por 77 votos a favor y 18 en contra.

La medida amplía los niveles de gasto actuales y gana tiempo para que las dos cámaras resuelvan sus diferencias sobre los proyectos de ley de gasto para todo el año fiscal que comenzó en octubre.

La medida temporal se extenderá hasta el 1 de marzo para algunas agencias federales. Sus fondos se agotarían el viernes. Extiende el resto de las operaciones gubernamentales hasta el 8 de marzo.

Presión para Mike Johnson por parte de republicanos conservadores

El presidente Mike Johnson, republicano por Louisiana, ha estado bajo presión para eliminar un precio presupuestario de 1.66 billones de dólares que alcanzó con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, a principios de este mes. El representante Chip Roy, republicano por Texas, dijo que la resolución continua aprobada el jueves facilitará ese acuerdo.

“Es el Día de la Marmota en la Cámara de Representantes todo el tiempo, todos los días, y una vez más gastamos dinero que no tenemos”, dijo Roy.

Johnson ha insistido en que mantendrá el acuerdo y los moderados del partido lo respaldaron. Dicen que cambiar de rumbo ahora sería incumplir su palabra y debilitaría al orador en futuras negociaciones.

La representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que los estadounidenses esperan que el Congreso gobierne y trabaje de manera bipartidista.

"Algunos de mis colegas verían que este gobierno cerraría y no les importaría lo dañino que sería", dijo DeLauro.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han luchado amargamente por los niveles y las políticas presupuestarias desde que obtuvieron la mayoría a principios de 2023. El expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, fue derrocado por su grupo en octubre después de llegar a un acuerdo con los demócratas para extender el gasto actual el primer tiempo. Johnson también ha sido criticado mientras luchaba por apaciguar a sus miembros y evitar un cierre del gobierno en un año electoral.

“Sólo necesitábamos un poco más de tiempo en el calendario para hacerlo y ahora ahí es donde estamos”, dijo Johnson el martes sobre la decisión de extender la financiación federal una vez más. "No vamos a conseguir todo lo que queremos".

Hasta ahora, la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes se han abstenido de decir que el puesto de Johnson está en peligro. Pero una revuelta, aunque sea de un puñado de republicanos, podría poner en peligro su posición en la Cámara, estrechamente dividida.

El representante de Virginia Bob Good, uno de los ocho republicanos que votaron para derrocar a McCarthy, ha estado presionando a Johnson para que reconsidere el acuerdo con Schumer.

Otros republicanos reconocen que Johnson se encuentra en una situación difícil. “El presidente recibió la misma mano que le tocó”, dijo el representante de Kentucky Andy Barr, señalando las limitaciones impuestas por la escasa mayoría del partido.