Cómo el posible 'cierre' del gobierno puede afectar a los migrantes que esperan por sus trámites o están detenidos

Las operaciones de visas y pasaportes se financian mediante tasas y, por lo tanto, normalmente no se ven afectadas por una interrupción en las asignaciones. Sin embargo, agrega, las operaciones consulares pueden verse afectadas si no hay suficientes tarifas para respaldar las operaciones en un puesto en particular. En tal caso, los puestos u oficinas consulares generalmente “solo se ocuparán de visas diplomáticas y emergencias de vida o muerte".