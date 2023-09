Está muy cerca un 'cierre' del gobierno federal en EEUU: qué significa, qué afectaría y qué pasaría luego

Antes de la década de 1980 no se producían 'cierres' del gobierno federal si no se llegaba a aprobar su financiamiento. Pero el entonces fiscal general, Benjamin Civiletti, opinó varias veces en 1980 y 1981 que las agencias del gobierno no podían operar legalmente durante un lapso de tiempo en el que no hubiese sido aprobado un presupuesto en el Congreso.