Covid-19 también ha mostrado las profundas desigualdades en que vivimos

Los desastres tienen la mala costumbre de exponer a la vista de todos los múltiples problemas que muchos sabemos que existen, pero que otros, por conveniencia política y económica, prefieren seguir barriendo debajo de la alfombra. Es una costumbre típica no solamente de las sociedades que lo tienen todo, sino incluso de las que aun en sus carencias quisieran no tomar en cuenta las posibles soluciones, sino su perpetuación para seguir teniendo algo de qué hablar en sus discursos oficiales para supuestamente “erradicar” dichas anomalías.

No menos evidentes son los casos de diversos países de América Latina, donde la pandemia ha venido a exacerbar profundas inequidades, empezando por el sector de la salud, cuyas carencias hacen peligrar la atención requerida en caso de que la curva de contagios siga expandiéndose y no haya suficientes camas de hospital ni equipo médico para atender a los infectados. Las escenas de cadáveres en las calles de Ecuador nos recuerdan que el covid-19 es una realidad que nos atañe a todos enfrentar.

Así, los reportes de que en ciertas zonas del país la mayor parte de los contagios y muertes afectan a minorías como los hispanos y los afroamericanos no debe sorprender a nadie, toda vez que son grupos con menos acceso a seguro médico y plagados de padecimientos preexistentes, como obesidad, diabetes o asma, que complican cualquier cuadro médico, no solo por covid-19 sino por cualquier otra enfermedad.

Comparar lo anterior con imágenes que no hace mucho nos llegaban del exterior de países donde la escasez de productos de primera necesidad en supermercados literalmente vacíos era la norma, por mencionar un solo ejemplo, nos obliga a cuestionar no un sistema u otro, sino la inmoralidad en que incurren los modelos económicos. No han hecho otra cosa más que proteger a toda costa el capital que ha estado permanentemente en unas cuantas manos, sin importar mucho la forma en que se reinventan cada día esos sectores sociales no privilegiados para no desfallecer en su intento por seguir de pie en naciones desiguales y crueles, incluyendo, como vemos ahora, a esta.