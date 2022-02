Invictos del covid: Triunfos, miedos y peligros

Según The New York Times, para principios de mes ya sumaban más de 75 millones los casos acumulados en Estados Unidos, y eso sin contar los casos no registrados (personas que decidieron no hacerse el examen, pero que tuvieron todos los síntomas de la enfermedad). Podríamos estar estimando, en números conservadores, que al menos una persona de cada cuatro ha contraído covid. Sin considerar las casi 900,000 que han muerto.