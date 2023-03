El covid nuestro de cada día

Al cabo de tres años de lucha a muerte, hemos aprendido a malvivir con el covid-19. El virus está por todas partes. Todavía contagia, enferma y mata. Pero con la ingenuidad y soberbia que nos caracteriza como especie, no le prestamos demasiada atención. Muchos incluso fingen que ya no existe. Otros invocan alegremente el 'covid fatigue'. La enfermedad, por su parte, parece conformarse con seguir causando estragos, aunque no tan severos como al principio; y con habernos cambiado nuestro estilo de vida.