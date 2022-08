La semana pasada los CDC eliminaron el requisito de hacer cuarentena luego de haber sido expuesto a un enfermo de coronavirus; sugirieron que las personas sin síntomas no tienen que hacerse la prueba; eliminaron la recomendación de usar mascarillas en el interior de escuelas y universidades; también la de hacerse la prueba antes de regresar a un plantel de estudios tras haber estado expuesto a un paciente; y descartaron los seis pies de distanciamiento social. “Esta guía”, dijo Greta Massetti, epidemióloga de los CDC, “reconoce que la pandemia no ha terminado, pero también nos ayuda a movernos a un punto donde el covid-19 ya no perturba severamente nuestras vidas diarias. Sabemos que el covid-19 llegó para quedarse”. En otras palabras, ya perdimos.