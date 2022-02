Vacunados contra no vacunados

Los Ángeles. El chofer de Uber que me llevó al restaurante iba totalmente fortificado. Además de la mascarilla había puesto un plástico que dividía los asientos de atrás con el del conductor. La aplicación, antes de subirme al auto, me había preguntado si llevaba cubrebocas. Un “no” me habría dejado en la calle. Con tantas precauciones, hubiera sido difícil que él o yo nos contagiáramos de covid. Aún así, los dos desconocíamos lo más importante: yo no sabía si él se había vacunado y él no sabía si yo lo estaba. Los dos corrimos el riesgo y así me fui a cenar.