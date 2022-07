La Corte Suprema mina nuestra convivencia democrática

La anulación del derecho al aborto representa un golpe severo a décadas de lucha a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Es un rezago del patriarcado blanco no hispano que anhelan resucitar muchos ultraconservadores. De una época en la que la violación sexual se consideraba solo un delito contra “la propiedad del padre de la víctima”; las mujeres casadas no tenían derecho a la propiedad (hasta 1943); no podían ser camareras en grandes ciudades (hasta 1948); no podían servir de jurados en algunos estados (hasta 1948); ni tenían derecho a poseer tarjetas de crédito sin permiso de sus maridos (hasta 1973).