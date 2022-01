Atrapado en el paraíso

Cuando en esta isla llueve, se borra la línea que separa al mar, todo se enreda y a mí también me llueve por dentro. Con la partida de Paola me quedé solo. Solísimo. Aunque poco a poco he ido reconociendo a nuevos compañeros. Hay unos atrevidos y hermosos pájaros negros con pico amarillo que se me acercan temerariamente, sobre todo a la hora de comer. En los árboles hay tantas tarántulas en sus telarañas -antes de enfermarme un guía me ayudó a identificarlas- que ya no brinco al verlas. Trato de tener cerradas las ventanas y la puerta para evitar que IVNIs se metan (instectos voladores no identificados). Pero mi batalla con los animalitos está perdida. Mientras escribo esto acabo de ver un larga y bien organizada hilera de pequeñisimas hormigas negras debajo del escritorio del cuarto. Ellas ya conquistaron territorios y ganaron.