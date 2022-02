La fatiga de la democracia erosionada

En el último informe de prospectiva elaborado por el think tank CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) ya no son solamente escenarios geopolíticos los que destacan como titulares del mundo que vendrá en este nuevo año. «Salud» o «miedo» aparecen como títulos sin precedentes. Las emociones colectivas toman una importante presencia en la escena internacional, y determinarán conflictos, desafíos y operaciones pendientes.