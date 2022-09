¿Quién quiere ser maestro?

Precisamente, Ovidia Molina, la presidenta de la Asociación de Maestros de Texas, me habló de los ataques políticos que reciben los maestros: “Aquí los maestros no saben cómo hablar con los estudiantes. No saben qué pueden decir para no meterse en problemas. Hay una nueva ley que dice que tenemos que decir los dos lados de cada tema y hay unos temas como el de la esclavitud en Estados Unidos, que no tienen dos partes”.