'El Mayo' se quedó con el imperio de 'El Chapo' pero no quiere que nadie lo sepa

“Buscamos evidencia o algo que me dijera que estuvo ahí, cuándo estuvo ahí. Si los baños habían sido usados, si estuvo ahí y se fue”, describió el agente antinarcóticos, mientras se proyectaba en la corte su grabación en la que fue recorriendo el interior de la casa y luego sale.

La operación no terminó ahí. En los siguientes dos días le siguieron la pista a los más allegados del capo, logrando detener a dos y confiscar cientos de armas. Ese fue el último intento de ese grupo de élite de la Marina y de la DEA para capturar al escurridizo Zambada: ya se había corrido la voz de que militares andaban tras los jefes del cartel y su presencia en Culiacán se tornó aún más peligrosa.

“Me agarran si me estoy quieto”

Le ha beneficiado el bajo perfil, su preferencia por la vida en el campo, su capacidad negociadora y la notoriedad que han ganado otros nuevos capos. El título de ‘El nuevo Chapo’ no lo tiene él, sino Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo delictivo de más rápido crecimiento en México y Estados Unidos.

Alumno destacado de la vieja escuela del narco, Zambada le dijo en 2010 al periodista Julio Scherer que hasta ese momento cuatro veces estuvo a punto de ser detenido por las autoridades, pero lo salvó su conocimiento del terreno. No lo atraparon ni siquiera siguiéndolo con helicópteros.

“Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido (…) El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”, describía a detalle su guarida, las tupidas montañas de Sinaloa.