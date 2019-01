Testigo da detalles nunca antes contados de cuando 'El Chapo' estuvo escondido en la sierra

“Nos tocaba a veces dormir hasta en la tierra porque no podíamos llegar a un campamento. Siempre estábamos en alerta roja porque los helicópteros sobrevolaban en el área donde estábamos”, relató Cifuentes, quien se ha descrito como “el brazo derecho y el brazo izquierdo” del mafioso, con el cual vivió entre el otoño de 2007 y la primavera de 2009. Quizás ningún otro de sus socio sepa más sobre ‘El Chapo’ que este hombre de estatura baja, cuya familia estuvo ligada al infame capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Cifuentes, quien comenzó a testificar el jueves pasado, fue detallando durante la audiencia número 28, ya en la novena semana del juicio, varias anécdotas sobre quién fue su patrón: desde su rutina despertando al mediodía cuando no había alertas sobre operativos del Ejército, las veces que su esposa Emma Coronel Aispuro subió a la sierra a prepararle enchiladas, las visitas de sus otras “esposas”, la forma en cómo lo protegía un nutrido grupo de pistoleros, las fiestas en las que le regalaban vehículos de lujo y hasta su plan para ser “director” de una película sobre su vida.

Esa idea, contó, vino de su esposa. “Se lo recomendó al señor Joaquín porque lo sacaban mucho en las noticias y en todos lados”. El objetivo final era obtener ganancias económicas y al acusado “le encantó la idea”, dijo el testigo, asegurando que ya habían contactado al productor colombiano Javier Rey. No está claro si este proyecto cinematográfico está ligado al que intentó desarrollar la actriz Kate del Castillo.

Fiestas, armas y alimentación

Esas viviendas -mencionó- cuentan con generadores eléctricos, servicio de televisión satelital, cocinas, refrigeradores, lavadores, secadoras y usualmente tienen ventanas con vidrios polarizados. Pero sus fachadas no son lujosas, sino de madera “para no llamar la atención del Ejército”.

Al encontrase en el escondite preferido de quien fue jefe del cartel, Cifuentes también acudía a sus extravagantes fiestas. El 4 de abril de 2008, en un cumpleaños de Guzmán, este vio que “le regalaron relojes, carros y motocicletas”. En esa celebración, su socio Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, le dio una camioneta pick up de color blanco; y sus hijos, una Hummer con pintura de camuflaje.

Otra vez mencionan a Emma Coronel

Guzmán no solo tenía guardaespaldas en sus escondites, sino secretarios que le ayudaban en sus actividades diarias y agendarle reuniones. Uno de ellos era el propio Cifuentes, quien se encargada de “hacer las ventas (de droga) en Nueva York, recolectar los dineros, sincronizar la entrega de mercancía con los distribuidores”, así como comprar más droga, detalló el testigo y coperante.

Si bien vivía a salto de mata, al capo sinaloense en un tiempo no le apuraban tanto las operaciones de los militares. A veces, a pelotones pequeños, les mandaba comida para que no destruyeran los plantíos de marihuana y amapola advirtiéndoles que si no la aceptaban “les daría balas”.