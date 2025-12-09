Crimen Organizado A un mes del “Plan Michoacán” por el asesinato de Manzo, un carro-bomba revela la incapacidad del gobierno de Sheinbaum La explosión del carro-bomba frenta a una sede policial en Michoacán fue un “golpe de realidad” que dejó en evidencia la inacción del gobierno para atacar la crisis de violencia de forma estratégica y científica, alertaron analistas.



Video Coche bomba explota en una base policial de Michoacán: deja cinco muertos y varios heridos

A un mes de que México lanzó el “Plan Michoacán” tras una ola de protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, la mortal detonación de un carro-bomba dejó una vez más en evidencia la incapacidad de las autoridades para pacificar la entidad, coincidieron analistas.

Pese a los esfuerzos oficiales por impulsar la idea de que está avanzando en resolver la crisis, la explosión que dejó seis muertos en el municipio de Coahuayana el sábado evidenció que el gobierno está rebasado en la entidad por el crimen, dijo el experto en seguridad David Saucedo.

PUBLICIDAD

El analista dijo que, desde el asesinato de Manzo el 2 de noviembre en un festejo por el Día de Muertos, el gobierno buscó presentar el plan como si se tratara de un esquema que abacaría todo el estado, cuando en realidad sólo estaba enfocado en Uruapan.

“El Plan Michoacán era Plan Uruapan, no era para toda la entidad, pero el gobierno lo planteó así como respuesta mediática tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo”, dijo Saucedo. “El gobierno no tiene la capacidad operativa ni táctica para abarcar todo el estado”.

De acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheibaum, desde que presentó los ejes del “Plan Michoacán” el 9 de noviembre, las fuerzas de seguridad han detenido a 165 personas y seguridad decenas de armas y cientos de kilos de distintos narcóticos.

Según cifras del gobierno, luego de la aplicación del esquema, que contempla el despliegue de cientos de policías y soldados, los homicidios violentos se han reducido más de un 37%.

Para el analista de temas de seguridad Alberto Guerrero Baena, asentado en Michoacán, dijo que la explosión del coche frente a la Policía Comunitaria del municipio revela que el plan es más “de contención política” que uno basado en una estrategia de inteligencia anticrimen.

Destacó que los hechos ocurrieron justo el mismo día en que Sheinbaum encabezaba un acto de “celebración” en la Ciudad de México para hablar de logros de su administración.

“Es un golpe de realidad ante la propia inacción del Estado mexicano de trabajar estratégica y científicamente en torno a estos temas”, declaró.

Qué hay detrás de la explosión del coche bomba en Michoacán

La explosión del carro-bomba representa un hecho de la violencia imparable que sufre Michoacán desde hace años por la pugna entre carteles que buscan controlar el trasiego de drogas y otros delitos, dijo Saucedo.

PUBLICIDAD

En el caso de la explosión en Coahuayana, apuntó, la región está siendo disputada por el grupo de Carteles Unidos y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sostuvo.

Según investigaciones de la Fiscalía estatal, el vehículo que explotó en la zona centro del municipio había viajado desde Colima y cruzó al territorio de Michoacán. A bordo del vehículo iban dos personas cuando estalló.

La camioneta estaba cargada con explosivos que son regularmente utilizados en trabajos de minería, de acuerdo con los reportes oficiales.

Aunque en un inicio la Fiscalía General de la República (FGR) dijo inicialmente que los hechos estaban siendo investigados como un delito de “terrorismo” después la agencia corrigió diciendo que se investigan por crimen organizado.

Esa modificación de la terminología, dijo Guerrero Baena, puede explicarse ante el temor del gobierno de que los hechos sean utilizados por el gobierno de Donald Trump para impulsar aún más su intención de intervenir de forma directa contra los carteles en suelo mexicano.

Guerrero Baena dijo que el hecho de que el vehículo pudo cruzar cargado de explosivos de Colima a Michoacán revela que el esquema no contempla un análisis de inteligencia sobre el movimiento de los grupos criminales en el estado.

“Porque el plan no alcanzó para que llegara a la zona limítrofe con Colima, en este caso Coahuayana, y que en ese sentido hubiera videovigilancia adecuada”, dijo.

El analista agregó que la ruta criminal en Coahuayana actualmente es disputada porque la región es prácticamente “inhóspita” para las autoridades municipales, estatales y federales.

PUBLICIDAD

“Este plan sigue siendo uno sin miras más que para calmar lo inmediato”, dijo. “No hay prospección a largo plazo”.

Guerrero dijo que hasta ahora los resultados presentados por el gobierno de Sheinbaum de su “Plan Michoacán” se han enfocado en el arresto de presuntos criminales, pero no ha incluido “golpes” a las finanzas de los carteles.

“Si te enfocas en trabajar sólo que puede salir en portadas de periódicos, aún falta mucho para decir que se están alcanzando los objetivos de una manera plena”, sostuvo.

“El crimen impone las reglas” en regiones de Michoacán

Guerrero Baena dijo que el caso de Coahuayana además pone en evidencia que “muchos territorios” de Michoacán están bajo una “gobernanza criminal”.

“Por ejemplo, Coahuayana, de no haber sido por este atentado, nadie se hubiera fijado en este municipio. Hay muchas localidades en donde el crimen organizado es quien impone las reglas”, declaró. “Muchos políticos están coludidos en torno a esta gobernanza criminal”.

Añadió que el poder de los carteles alcanza para controlar las economías locales de regiones como la de Coahuayana.

A diferencia de Saucedo, Guerrero Baena dijo que el gobierno sí tiene la capacidad para solucionar la crisis, pero hace falta “voluntad política”.

Mira también: