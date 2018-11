BROOKLYN, Nueva York.- A las 9:56 am comenzó lo que puede ser el principio del fin para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: enfrentar a la justicia estadounidense teniendo la soga de la cadena perpetua en el cuello. "Buenos días, señor Guzmán", lo saludó el juez Brian Cogan, quien revisa el proceso penal. Este saludo y el de su esposa Emma Coronel fueron las únicas expresiones amables que recibió el capo en el inicio de su juicio.

Pero sus abogados mostraron un perfil distinto: su cliente -argumentaron- no es ni de cerca la "mítica figura del mafioso más poderoso del planeta" que han creado las autoridades, los noticieros, los narcocorridos, las series de TV y la mercancía que exhibe su rostro.

"La verdad es que él no controlaba nada", aseguró el abogado Jeffrey Lichtman, cuya estrategia se basa en tratar de mostrarle a los 12 miembros del jurado que Guzmán no era el mandamás de su grupo delictivo, sino que seguía las órdenes de su principal socio, el incapturable Ismael 'El Mayo' Zambada.

"¿Cómo es que no han escuchado sobre el mayor narcotraficante del mundo? Él (Zambada) ha pagado a funcionarios del gobierno. El actual y los anteriores presidentes de México han recibido sobornos por cientos de millones de dólares" , aseguró Lichtman en el tribunal y agregó que en su nómina también están militares, policías y jueces. Sobre funcionarios del gobierno hay muchas acusaciones similares que han sido formuladas a lo largo de los años, pero pocas veces han sido señalados mandatarios mexicanos sobre su presunta conexión con el crimen organizado.

"Dicen que (Guzmán) es el gran narcotraficante a nivel mundial; no es cierto. El gobierno sabe que hay muchos líderes, muchas facciones (dentro del cartel de Sinaloa), algunas peleándose entre ellas", señaló el litigante.

También lo describieron como un hombre que solo estudió hasta el segundo grado y que creció en su comunidad natal, La Tuna, en Sinaloa, donde vendía naranjas, quesos y panes que cocinaba su madre. “Hay zonas en México donde no hay oportunidades para vivir”, dijo el abogado Lichtman.

Las fugas y el magnicidio de Posadas

Otra estrategia para quitarle el anzuelo judicial al capo es tratar de que el jurado se quite la mala imagen que tiene de este y desestime los testimonios de sus socios, cómplices y enemigos. En esa lista podría estar Vicente Zambada, hijo de ‘El Mayo’. "Son cooperantes del gobierno en los que no se puede confiar. Son asesinos, ladrones, vendedores de droga", dijo Lichtman.

"El mismo Guzmán jaló el gatillo"

Ni las paredes de las prisiones que lo albergaron ni los embates de sus enemigos pudieron con su cartel, mencionaron los fiscales. La acusación también cita a ‘El Mayo’ Zambada, pero solo como un socio de Guzmán que estuvo a la par en el florecimiento del cartel de Sinaloa. No se dijo si este se ha quedado con el poder de la organización. "Se consultaban constantemente, planeaban acuerdos", mencionó la Fiscalía.

Si bien los asesinatos no se incluyeron entre los 11 cargos que pesan contra ‘El Chapo’, el gobierno estadounidense tiene copias de dos videos publicados en YouTube que podrían ser presentados al jurado para que se enteren sobre los múltiples crímenes que él ordenó para extender su poderío.

Dos jurados fueron excusados este martes: una mujer le dijo al juez Cogan que había tenido "problemas médicos" desde que fue seleccionada, temiendo que el cartel tomara represalias contra ella; otro dijo que trabajaba por su cuenta y no quería dejar de ganar dinero por participar en este juicio. La selección de dos nuevos jurados alternos retrasó el comienzo de la primera audiencia unas seis horas.

Durante este juicio no se conocerá el nombre de los integrantes del jurado, dónde viven o trabajan, como parte de las extremas medidas de seguridad. Después de tomarles juramento, el juez Cogan les pidió "tener sentido común", no anticipar su veredicto sino hasta escuchar todas las evidencias y que tomen todas las medidas necesarias "para garantizar que sigan en el anonimato".

También les sugirió que no busquen información sobre el acusado, que "hagan lo posible por estar lejos de" los reporteros y que no hablen de sobre el caso ni siquiera con sus familiares. "No hablen con nadie", les dijo.