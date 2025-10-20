Cómo ‘El Chapo’ mantuvo su influencia sobre Cartel de Sinaloa desde la cárcel, según una investigación del BOP

Video La cifra récord de $15,000 millones que ‘El Mayo’ entregará a EEUU: ¿Cuánto pagaron otros narcos?

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán conservó cierto grado de influencia dentro del poderoso Cartel de Sinaloa desde una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, según un reporte del Buró Federal de Prisiones (BOP) con fecha del 3 de febrero de 2025, que fue obtenido por Univision Noticias.

De acuerdo con el documento, ‘El Chapo, que lleva seis años preso, se las ingenió para burlar la estricta vigilancia del penal y enviar una serie de mensajes con amenazas y órdenes para hacer pagos a su cartel, lavar dinero y tener comunicación directa con sus cuatro hijos, quienes heredaron su imperio criminal.

Guzmán, de 68 años, ha estado bajo confinamiento solitario y estrictas normas diseñadas para someter a terroristas, conocidas como SAM, en la prisión ADX Florence, en el estado de Colorado. Desde julio de 2019 está allí cumpliendo una condena de cadena perpetua.

Pero, según el informe, el capo sinaloense habría usado su único recurso a la mano para transmitir sus instrucciones al cartel: un miembro de su equipo legal en EEUU, cuya identidad el gobierno mantiene en anonimato. Se desconoce si hay algún acusado en relación con estos señalamientos.

El abogado Jeffrey Lichtman, quien dirige la defensa legal de ‘El Chapo’, no respondió inmediatamente un mensaje en el cual se le solicitó una declaración sobre este tema.

Esto es lo que afirma el Buró Federal de Prisiones en su reporte, dirigiéndose directamente a Guzmán:

“Además, las investigaciones revelaron que usted y varios familiares suyos conspiraron para evadir los requisitos de monitoreo de comunicaciones de las normas SAM con el fin de facilitar actos delictivos en su nombre y del Cartel de Sinaloa”.

“En concreto, las personas mencionadas a continuación enviaron o recibieron comunicaciones ilícitas suyas con amenazas contra sus colaboradores, y también dirigieron diversos actos delictivos, incluyendo, entre otros, facilitar el tráfico de trabajadores indocumentados a Estados Unidos, realizar pagos a miembros del cartel y utilizar transacciones inmobiliarias para blanquear dinero”.

El informe del Buró de Prisiones de EEUU describe que Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha enviado mensajes con fines criminales a sus familiares. Imagen Univision Noticias

De acuerdo con el BOP, quienes recibieron los mensajes de ‘El Chapo’ fueron sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Rosa Alitzel Guzmán; sus hermanas Bernarda y Armida Guzmán Loera; así como sus exesposas Alejandrina Salazar Hernández y Griselda López Pérez.

Esta investigación pone en duda el relato oficial de EEUU de que la figura de ‘El Chapo’ Guzmán estaba completamente desactivada dentro del Cartel de Sinaloa.

A finales de agosto, funcionarios federales celebraban que este grupo delictivo ya estaba “decapitado” por la condena de Guzmán y la declaración de culpabilidad de su antiguo socio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. “Su reino de terror se terminó”, expresó la fiscal general Pam Bondi en una conferencia.

Así vigilan a ‘El Chapo’ en la prisión ADX Florence

‘El Chapo’ Guzmán cofundó el Cartel de Sinaloa en la década de los ochenta y tuvo sus riendas incluso durante los tres períodos en que estuvo en prisiones mexicanas. Eso le permitió fugarse dos veces, una de estas a través de un túnel que llegaba directamente a su celda, y planear un tercer intento. También, desde su celda, ordenó asesinatos, coordinó el tráfico de drogas y sobornó a funcionarios, se lee en una acusación penal.

En la prisión ADX Florence, cada movimiento de Guzmán ha estado bajo la vigilancia de tres agencias: el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Escuchan cada llamada telefónica que el capo hace México, leen con detenimiento sus cartas y observan de cerca las visitas de sus hijas gemelas, que procreó con su tercera esposa, Emma Coronel Aispuro, señala un reporte que el BOP elaboró en el verano de 2022.

Lo catalogan como “un preso como ningún otro”. Por eso lo mantienen aislado en su celda y solo le permitían salir una hora al patio, donde lo ponen dentro de una jaula.

La visita más recurrente era la de sus abogados. Pero desde hace un tiempo Guzmán se ha quejado a través de cartas que le habían cancelado lo poco que le ofrecía la prisión. No le permitieron ver a sus representantes legales y las salidas al patio se limitaron a tres días por semana. Las llamadas telefónicas fueron canceladas.

“Hasta el día de hoy no me ha dado el sol”, “los oficiales que hablan español no me hablan en español”, “las reglas son usadas como tortura”, se lee en cartas que Guzmán ha enviado al Distrito de Colorado en los últimos meses.

El exlíder del Cartel de Sinaloa alega en sus cartas que no hace ninguna actividad física, ni recibe clases de inglés y que lo molestan todas las noches para verificar que sigue allí. Los problemas para conciliar el sueño le han provocado, dice, problemas de presión alta, depresión y pérdida de memoria.

Temen que ‘El Chapo’ interfiera en los casos de sus hijos

El Buró de Prisiones menciona en su reciente informe que, tras su investigación, fue necesario reforzar aún más las medidas de seguridad en torno a ‘El Chapo’. Eso incluyó prohibir las comunicaciones con su hermana Bernarda Guzmán, el único familiar en México con el que le permitían hablar por teléfono.

Esta agencia advierte que, si se relaja esta vigilancia, Guzmán podría interferir en los procesos penales de sus cuatro hijos, el de su viejo socio ‘El Mayo’ Zambada y el de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’ y quien era jefe de sicarios de la facción de ‘Los Chapitos’.

Emma Coronel también está en la lista de personas con las que no puede hablar. Ella cumplió una condena de tres años en EEUU por haber colaborado en las actividades criminales del cartel y ahora vive en Los Ángeles, California.

Los hijos menores de ‘El Chapo’, Ovidio y Joaquín Guzmán López, también están en prisiones de EEUU, aunque colaboran con las autoridades. El primero se declaró culpable en julio de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas en una corte de Chicago. Se espera que el otro lo haga en las próximas semanas.

Por su parte, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar siguen prófugos en México y, desde hace meses, su facción encabeza una lucha interna contra grupos del cartel alineadas con el hijo de 'El Mayo', Ismael Zambada Sicairos, 'El Mayito Flaco'.

Se alega que, para tratar de ganar esa sangrienta guerra, los hermanos Guzmán Salazar hicieron una alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DEA advirtió en un informe que ese pacto podría rediseñar el mapa del narcotráfico en México.