Colombia intercepta el primer narcosubmarino a control remoto del Cartel del Golfo

Video Imágenes de la operación internacional contra el narcotráfico que incautó más de 1,400 toneladas de drogas

La Armada de Colombia anunció el miércoles la primera incautación de un narcosubmarino no tripulado en el mar Caribe controlado de manera teledirigida, equipado con una antena Starlink y con capacidad para transportar 1.5 toneladas de cocaína.

Según la Armada, la nave requisada cerca de la ciudad de Santa Marta (norte) era propiedad del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país. No tenía drogas en su interior, pero la fuerza pública considera que los narcos realizaban pruebas antes de usarla.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran la proa del narcosubmarino gris con una antena del proveedor satelital Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk, según dijo la Armada a la AFP.

El uso de semisumergibles por parte de los carteles del narcotráfico para transportar droga hacia Estados Unidos y Europa es una práctica común en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, pero este es el primero con características de drone.

Los narcosubmarinos están lejos de ser algo nuevo: pero cada vez son más capaces

El uso de narcosubmarinos está documentado desde hace al menos dos décadas, pero las distancias de sus recorridos son cada vez mayores y su uso cada vez más frecuente.

Las autoridades regionales incautaron un récord de 38 narcosubmarinos en el Atlántico y el Pacífico en 2018, según el centro de reflexión estadounidense Insight Crime.

En noviembre de 2024, un semisumergible cargado con cinco toneladas de cocaína, cuyo destino era Australia, fue incautado en el Pacífico por las autoridades colombianas.

El hallazgo "refleja la migración hacia sistemas más sofisticados no tripulados", que usan para "dificultar su rastreo por radar e incluso operar con autonomía parcial por parte de redes criminales", dijo en rueda de prensa el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.

Fabricadas en Colombia, estas embarcaciones rústicas y ligeras viajan a ras de la superficie del agua, recorren distancias más largas que las lanchas rápidas y son difíciles de rastrear para las autoridades.

Al menos desde 2017, "los carteles mexicanos habían contratado expertos en tecnología y también ingenieros para poder generar un submarino no tripulado" y facilitar sus rutas de droga en el Pacífico colombiano, aseguró Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los dos principales carteles de narcotráfico en México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mantienen operaciones en el país sudamericano, que según la ONU concentra el 67% de los cultivos de hoja de coca del mundo.

El Clan del Golfo, un grupo de origen paramilitar, hace negocios con ambos grupos, según las autoridades.

El impacto de las nuevas tecnologías en el avance del narcotráfico

Con la incorporación de estas tecnologías, los narcotraficantes "se evitan costos" y logran un traslado "más seguro" de la droga, agregó la experta. "Es un talón de Aquiles para las autoridades".

La legislación colombiana castiga el uso, construcción, comercialización, tenencia y transporte de semisumergibles con penas de hasta 14 años de prisión.

Según Cabezas, el uso cada vez más frecuente de tecnologías avanzadas evidencia una "globalización" del conflicto armado colombiano de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales.

En los últimos años, grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC han aumentado los ataques con drones cargados de explosivos y han incrementado el uso de las redes sociales para reclutar menores.