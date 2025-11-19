El cantante Gerardo Ortiz es sentenciado este miércoles por participar en un concierto vinculado al Cartel de Jalisco

Video Un municipio de México ayudó a organizar un concierto pagado por el Cartel de Jalisco, asegura EEUU

El popular cantante de corridos Gerardo Ortiz es sentenciado este miércoles en una corte federal de California por haber interpretado sus canciones en un concierto que se realizó en México en 2018 y a través del cual el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lavó dinero.

Ortiz, de 36 años, se había declarado culpable en febrero de 2024 de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, la cual prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El inicio de su audiencia condenatoria está programado para las 3:00 pm (hora local). Los abogados del cantante han sometido una moción solicitando que el caso sea sellado y que la sentencia se desarrolle a puertas cerradas, para que el veredicto de la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong no se dé a conocer al público.

Con el objetivo de obtener una reducción de su condena, el artista cooperó con las autoridades y testificó durante dos días en el juicio de Ángel del Villar, quien era su mánager y dueño de la disquera Del Records.

Del Villar fue acusado de más de una decena de cargos, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un traficante de drogas designado y haber hecho negocios indebidos con éste por un monto total de alrededor de 175,000 dólares.

Tras un juicio que se desarrolló durante dos semanas en una corte federal de Los Ángeles, el productor musical fue sentenciado en agosto a cuatro años de prisión y deberá pagar una multa de dos millones de dólares.

Debía entregarse a una prisión el 1 de diciembre para empezar a cumplir la condena. Pero una jueza federal ordenó que el productor musical permanezca en libertad bajo fianza mientras concluye su proceso de apelación.

Video Juntos la rompieron en la música y juntos se hundieron: la historia de Gerardo Ortiz y Ángel del Villar

Los conciertos de Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz es un músico californiano cuya carrera alcanzó la cima interpretando corridos que glorifican a narcotraficantes. Le ha cantado, sobre todo, a jefes del Cartel de Sinaloa, incluyendo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Dámaso López Serrano ‘El Mini Lic’.

PUBLICIDAD

En 2009 firmó un contrato con la disquera Del Records y durante muchos años fue su artista más importante. Pero en abril de 2018 hubo un quiebre. Ortiz fue abordado en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, por agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas (IRS). Le hicieron preguntas sobre su relación profesional con Jesús Pérez Alvear, quien había sido su mánager en México.

Días antes, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, la OFAC, sancionó a Pérez Alvear y a su empresa promotora de conciertos Gallística Diamante por lavar dinero del Cartel de Jalisco.

Los agentes federales le advirtieron a Ortiz que violaría la Ley Kingpin si daba un show en la popular Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México, el 27 de abril de aquel año. Pérez Alvear lo había contratado para ese evento.

“Tienes una carrera prometedora”, expresó un agente del FBI, tratando de hacerlo reflexionar, según se escuchó en un audio que fue presentado como evidencia en el juicio de Del Villar. “La gente alrededor de él (Pérez Alvear) puede meterse en serios problemas”, agregó el funcionario.

Ortiz respondió varias veces que él no se encargaba de hacer los contratos con los promotores. Les explicó que él subía a los escenarios a interpretar sus corridos y baladas, y se iba de inmediato a la siguiente ciudad o volvía a su domicilio en Porter Ranch, California. “No soy el que cierra tratos, porque no es mi trabajo”, declaró el cantante en aquella conversación. “Yo canto y me regreso a casa”.

Al volver a California, el cantante entregó la copia de la OFAC a un empleado de Del Villar y después habló con éste en persona. “Le platiqué que no quería ir al concierto. Estaba, pues, asustado”, contó Ortiz en la corte. “Tenía miedo de ir” al concierto; “tenía la preocupación de este papel que me habían dado”.

PUBLICIDAD

Del Villar le dijo “que no me preocupara porque todos habían recibido la misma carta (de la OFAC), que incluso Alejandro Fernández”, relató Ortiz ante el jurado, refiriéndose a varios cantantes y grupos musicales que participarían en el palenque de Aguascalientes.

“Obviamente que tengo respeto a los grandes artistas y, al decir que todos habían recibido la carta, para mí se minimizó el problema. Dije: si todos van a ir, por qué yo no voy a ir”, declaró el cantante.

Ortiz viajó a la Feria de San Marcos en avión privado. Y durante las siguientes semanas, Ortiz cantó allí y en varios conciertos de Pérez Alvear. Fueron 19 espectáculos por los que cobró alrededor de 1.5 millones de dólares. Se trató de una extensa gira que recorrió varias ciudades mexicanas: Pénjamo, Culiacán, Tlaxcala, Pachuca, Mexicali, Hermosillo, Morelia, Celaya, Uriangato, Arcelia, Chilpancingo…

Video Los intereses del narco en la música mexicana: los hallazgos en el juicio de Ángel del Villar

La cooperación de Gerardo Ortiz

Las negociaciones entre Ortiz y el Departamento de Justicia de EEUU comenzaron el 1 de diciembre de 2020. El cantante y sus abogados tuvieron una primera reunión virtual con dos agentes del FBI y el fiscal federal Ben Balding. Le preguntaron sobre cada uno de los conciertos de Pérez Alvear en los que cantó. “Mencioné al personaje”, dijo.

Otras dos reuniones sucedieron el 22 de abril de 2021 y el 22 de junio de 2022. Una de estas tuvo lugar en la oficina de los abogados de Ortiz, en el oeste de Los Ángeles. Finalmente, el 22 de febrero de 2024, el cantante firmó el acuerdo de culpabilidad.

PUBLICIDAD

- “¿Por qué aceptó cooperar?”, le preguntó el fiscal Alex Schwab.

- “Para aclarar todo”, contestó Ortiz.

- “¿Espera usted que su cooperación resulte en una recomendación (de la Fiscalía) enviada a la jueza para reducir su condena?”, cuestionó Schwab.

- “Sí”, respondió el artista.

La investigación del FBI

El FBI se metió a las entrañas de la disquera Del Records, analizó los correos electrónicos de todos sus empleados, revisó las cuentas bancarias del sello y las de su dueño, interceptó conversaciones en WhatsApp, espió celulares e incluso entrevistó al dueño de la compañía que le rentó a Del Records el avión privado que transportó a Ortiz hasta la ciudad de Aguascalientes.

Pero hubo un informante clave, Brian Gutiérrez, quien era vicepresidente de asuntos externos de la disquera. Gutiérrez grabó conversaciones de empleados de Del Records, reportó lo que pasaba en sus pasillos y compartió documentos a los detectives del FBI. Lo hizo durante tres años y, por su colaboración, recibió un pago de alrededor de 25,000 dólares.

Aunque estaba en la lista de posibles testigos, Gutiérrez no fue llamado al estrado.

Otro testigo que no llegó al estrado fue Jesús Pérez Alvear. En diciembre de 2024, tres meses antes de que se iniciara el juicio, fue asesinado a balazos en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.