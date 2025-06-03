Cómo un abogado en México coordinó una sofisticada red de lavado de dinero con empresas fantasma en San Diego

Video Fiscalía de EEUU no solicitará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López por narcotráfico

Un abogado de la Ciudad de México coordinó el lavado de millones de dólares para el Cartel de Sinaloa a través de una sofisticada red de empresas “fantasma” ubicadas en San Diego, California, según el Departamento de Justicia.

La agencia federal informó que el abogado, identificado como Héctor Alejandro Páez García, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos de haber lavado al menos 52.7 millones de dólares para el grupo criminal.

“Admitiendo que él y otros conspiraron para transportar, transmitir y transferir decenas de millones de dólares en ingresos por tráfico de drogas de Estados Unidos a México”, dijo el DOJ.

La agencia dijo que la declaración de culpabilidad fue producto de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en torno a la red de lavado de dinero operada por Páez. La red, según el DOJ, fue operada desde la Ciudad de México y el individuo será sentenciado el 15 de agosto.

Los carteles mexicanos de la droga por años han utilizado sofisticadas redes de lavado para tratar de introducir millones de dólares al sistema financiero internacional. De acuerdo con su más reciente Análisis Nacional de Amenaza de las Drogas, difundido a mediados de mayo, la agencia federal antidrogras (DEA) alertó sobre las actividades de lavado en las que están involucrados los principales carteles mexicanos.

Según el reporte, el Cartel de Sinaloa en específico utiliza una red de distribuidores de droga en múltiples ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago, Atlanta y Miami. El informe también alertó sobre las actividades de lavado operadas por el grupo criminal.

Cómo fue introducido el dinero del Cartel de Sinaloa a la red de lavado en San Diego, según el DOJ

De acuerdo con el DOJ, empleados de la red de lavado coordinada por Páez viajaron a docenas de ciudades de Estados Unidos para recoger dinero en efectivo de grupos vinculados al Cartel de Sinaloa , catalogado como una organización terrorista recientemente por el gobierno federal.

“Luego, el dinero fue canalizado a través de las empresas fantasma con sede en San Diego y entregado a cuentas de lavado de dinero en México controladas por Páez”, dice el boletín del DOJ.

Según el acuerdo de culpabilidad, agregó el DOJ, Páez admitió haber desempeñado un “papel general” en las operaciones de lavado.

El FBI aseguró 66 cuentas bancarias utilizadas para lavar ese dinero en todo Estados Unidos, sostuvo el DOJ

“Cuando el FBI comenzó a apuntar y apoderarse de los activos”, añadió la agencia federal. “Páez recurrió al uso de criptomonedas en un intento de proteger esos activos de la aplicación de la ley. Pero el FBI pudo infiltrarse y derribar la red de lavado de criptomonedas”.

Hasta ahora 11 individuos, incluido Paez, han sido arrestadas por las operaciones de lavado de dinero.

Además el gobierno decomisó 3.1 millones de dólares de los activos de la red de lavado coordinada por Páez.

“En marzo de 2025, seis individuos y siete empresas, incluidos varios de los cómplices de Paez, fueron objeto de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro”, dijo el DOJ.

Una investigación de la DEA relacionada con el caso condujo a 24 arrestos adicionales e incautaciones de activos por un total de 450,000 dólares, dijo el DOJ.

Un colombiano y residentes de Florida colaboraron con la red de lavado del Cartel de Sinaloa, dice el DOJ

Además de Páez, entre los detenidos por el caso de la red de lavado coordinada por el abogado están un ciudadano colombiano identificado como Hugo Andrés Velásquez Pantza, quien según el DOJ ayudó a introducir el dinero ilícito al mercado de las criptomonedas.

El colombiano fue arrestado en Roma, Italia, en enero pasado y fue extraditado en abril a Estados Unidos, donde está a la espera de enfrentar un juicio.

También dos individuos de Florida identificados como James Harmon Yarbrough de la ciudad de Apopka y Jhonatan Suárez Florez de Auburndale colaboraron en la red de lavado.

De acuerdo con el DOJ, Harmon también ayudó a la red para introducir activos ilícitos al mercado de criptomonedas y Suárez usó cuentas de su negocio de producción de puertas para lavar dinero de la red.

También fueron arrestados individuos identificados como Victoria Johanna López, José Jesús López, José Mayorga Martínez y Gerardo Vásquez Jr.

El DOJ dijo que esas personas supuestamente trabajaron como intermediarios para obtener el efectivo del Cartel de Sinaloa en ciudades estadounidenses y luego las depositaron a cuentas de las empresas fantasma administradas por Páez.

Los tres primeros se han declarado culpables. El caso de Vázquez está listo para ir a juicio en septiembre de 2024, dijo la agencia federal.

El DOJ sostuvo que un ciudadano mexicano identificado como Miguel Ángel Encinas Gómez, de Mexicali, México, quien colaboró con la red de lavado desde la ciudad de Baja California, se declaró culpable en julio de 2023 de lavar 35 millones de dólares.

