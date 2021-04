Los inmigrantes que están siendo liberados deben asegurarse dar una dirección en EEUU para recibir instrucciones

Inmigrantes indocumentados que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo , son procesados y luego liberados, y no se llevan consigo una Notificación de Comparecencia (NTA) para luego asistir a una audiencia ante un juez, deben asegurarse que dieron a las autoridades de inmigración una dirección en Estados Unidos para recibir instrucciones.

“Si no se aseguran que entregaron los datos de identificación correctos y una dirección donde vayan a residir para que luego el gobierno les diga lo que tienen que hacer, pueden incluso ser deportados del país”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

La denuncia

El reporte añade que las liberaciones aceleradas ocurren en medio de una fuerte presión a que está siendo sometida la CBP por el alto número de migrantes que llega a la frontera en busca de asilo , entre ellos adultos solteros, unidades familiares y Menores No Acompañados (UAC).

Qué dice la CBP

La CBP dijo a Univision Noticias que no tiene “estadísticas disponibles” de personas liberadas sin una NTA. Pero que la política del DHS “sigue siendo que los adultos solteros y las familias que cruzan ilegalmente deben ser expulsados a México de conformidad con la autoridad del Título 42 de los CDC”.

Indicó además que “si México no tiene la capacidad de recibir a una familia deportada, las personas pueden ser transportadas a las instalaciones de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) o entregadas a organizaciones no gubernamentales para pruebas de COVID-19 y otros servicios”.

En cuanto a las personas liberadas, la agencia dijo que “reciben una NTA para que asistan al tribunal o un documento legal con instrucciones para presentarse en una oficina de ICE para su posterior procesamiento de inmigración”.

Caso por caso

Indicó además que “para reducir la confusión, a partir del 24 de marzo, incluyó una anotación en el formulario que les proporcionaba a estas personas un aviso para que se presentaran en una oficina de ICE para comenzar sus procedimientos de inmigración”.

Qué dicen los abogados

“Si no dieron una dirección correcta cuando los liberaron bajo palabra, entonces usted jamás sabrá cuándo tiene que presentarse al tribunal ante un juez”, dice Gálvez. “Y si no acude a la primera audiencia porque usted no dio una dirección correcta, perderá el caso automáticamente y el juez le emitirá una orden de deportación en ausencia”.