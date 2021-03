Títulos 8 y 42, el muro invisible para los miles de inmigrantes que buscan asilo en EEUU

Fabián aguarda en la localidad de Los Pájaros, Sonora (norte de México fronterizo con Arizona) el momento indicado para cruzar la frontera para reunirse con su familia en Nevada. “Me han regresado ya 12 veces”, dice al otro lado del teléfono. “Cada vez que me agarran me hacen preguntas que si soy pollo, coyote y burrero. Y después que les digo que no, me dicen que no puedo entrar por el covid y me mandan de regreso”.

Cuenta que llegó siendo niño, con sus padres. Pero en 2018 fue detenido por la policía de Las Vegas por una infracción de tránsito. “Me pidieron los papeles y vieron que era indocumentado. Entonces llamaron a Inmigración y el 20 de abril me deportaron. Allá se quedaron mis dos hijas y mi esposa”.



Se fue a vivir a Tijuana donde consiguió empleo y compró una casa. “Pero por razones de salud mi esposa y mis hijas no se pudieron venir. Dejé todo para irme de regreso, pero no he podido. Me agarran y me devuelven, me agarran y me devuelven. Lo trataré quizás esta noche, todo depende de cómo esté el clima. Solo Dios dirá. Me estoy preparando para ver si salgo”, dice y se queda en silencio.