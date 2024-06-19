Familias de inmigrantes celebran la nueva medida migratoria de Biden; pero algunos se quedan fuera

Video Anuncio del nuevo plan migratorio de Biden despierta opiniones divididas: estas son algunas de las reacciones

Cientos de miles de inmigrantes tienen motivos para celebrar el nuevo plan del presidente Biden para facilitar el estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses; aunque, inevitablemente, algunos se quedaron fuera.

Claudia Zúñiga, de 35 años, se casó en 2017, 10 años después de que su esposo llegara a Estados Unidos. Se mudó a Ciudad Juárez, México, después de casarse, sabiendo que, por ley, tenía que vivir fuera del país durante años para obtener estatus legal. "Nuestras vidas dieron un giro de 180 grados", dijo a la AP. El esposo de Zúñiga no es elegible para el nuevo beneficio de Biden, porque no lleva diez años en Estados Unidos.

Biden anunció el martes que su administración permitirá, en los próximos meses, que los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia permanente, y eventualmente la ciudadanía, sin tener que salir del país por hasta 10 años, como estaba estipulado. Según altos funcionarios de la administración, unos 500,000 inmigrantes podrían beneficiarse.

Para calificar, además de haber vivido en Estados Unidos durante 10 años, el inmigrante debe estar casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024.

“Imagínese, sería un sueño hecho realidad”, dijo Zúñiga, quien trabaja a tiempo parcial en el negocio de transporte de su padre en Houston. “Mi marido podría estar con nosotros. Podríamos centrarnos en el bienestar de nuestros hijos”.

Pero lo cierto es que todos los beneficios de inmigración, incluso aquellos tan amplios como este decreto de Biden, tienen fechas límite y otros requisitos de elegibilidad.

En septiembre, el presidente demócrata amplió el estatus temporal para casi 500,000 venezolanos que vivían en Estados Unidos a fecha del 31 de julio de 2023. Los que habían llegado un día después no tuvieron suerte.

DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños (dreamers), exigía que los solicitantes estuvieran en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y haber permanecido en el país ininterrumpidamente durante los cinco años anteriores.

Alrededor de 1.1 millones de cónyuges que se encuentran ilegalmente en el país están casados con ciudadanos estadounidenses, según el grupo de defensa FWD.us., pero cientos de miles no calificarán porque llevan menos de 10 años en Estados Unidos, como el marido de Claudia Zúñiga.

En cualquier caso, los defensores de los derechos de los inmigrantes en general se han mostrado entusiasmados con el alcance del anuncio del martes.

"Esta política ayudará a mantener unidas a las familias (...) y es popular entre los votantes", afirmó en un comunicado Deirdre Schifeling, directora política de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU.

"Es moralmente correcta, económicamente sólida y políticamente inteligente", sostuvo por su parte Rebecca Shi, directora de la American Business Immigration Coalition.



Sentada junto a sus hijos de 14 y 16 años, Angélica Martínez, de 36 años, se secó las lágrimas al ver el anuncio de Biden en la oficina de FIEL en Houston, un grupo de defensa de los inmigrantes. Ciudadana estadounidense desde 2013, describió una avalancha de emociones, incluido el lamento por cuando su esposo no pudo viajar a México por la muerte de su madre hace cinco años.

“Tristeza, alegría, todo al mismo tiempo", dijo Martínez, cuyo esposo llegó a Houston hace 18 años.

Antonio Valle y su esposa Brenda, beneficiaria de DACA, celebran la nueva medida de Biden. Imagen Jae C. Hong/AP



Brenda Valle, residente de Los Ángeles cuyo esposo es ciudadano estadounidense desde 2001 y, como ella, nació en México, ha renovado su permiso DACA cada dos años. "Podemos empezar a planificar a más largo plazo, para el futuro, en lugar de lo que podemos hacer para los próximos dos años", afirmó.

Magdalena Gutiérrez de Chicago, quien ha estado casada durante 22 años con un ciudadano estadounidense y tiene tres hijas que son ciudadanas estadounidenses, dijo que tenía “un poco más de esperanza” después del anuncio de Biden. Gutiérrez, de 43 años, está ansiosa por viajar más por Estados Unidos sin temer un encuentro con las autoridades que podría llevarla a ser deportada.

Allyson Batista, maestra jubilada de Filadelfia y ciudadana estadounidense, se casó con su esposo mexicano hace 20 años. Recuerda que su abogado le dijo que podía abandonar el país durante 10 años o “permanecer en las sombras y esperar un cambio en la ley”.

“Al principio, cuando nos casamos, fui ingenua y pensé: 'Está bien, pero soy estadounidense'. Esto no será un problema. Vamos a arreglar esto'”, dijo Batista. “Entendí muy pronto que estábamos enfrentando una circunstancia bastante grave y que no habría manera de que avanzáramos exitosamente en un proceso de inmigración”.

La pareja crio a tres hijos que cursan estudios superiores. Batista está esperando los detalles de cómo su esposo puede solicitar la green card. “Tengo esperanzas”, dijo. “Los próximos 60 días realmente lo dirán. Pero obviamente estoy más que emocionada porque cada paso adelante es un paso hacia una resolución final para todo tipo de familias inmigrantes”.

Los titulados superiores, otros beneficiarios del nuevo decreto de Biden

Biden también anunció nuevas regulaciones que permitirán que algunos beneficiarios de DACA y otros inmigrantes jóvenes califiquen más fácilmente para visas de trabajo establecidas desde hace mucho tiempo.

En concreto, los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando "hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada", informó la Casa Blanca. Esta medida beneficiará particularmente a los dreamers o "soñadores", los inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y están protegidos por un programa federal (DACA), que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.

A los aprobados se les otorgará autorización de trabajo y el derecho a permanecer en Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan la codiciada green card. Eso les permitiría luego solicitar la ciudadanía.



Aun así, antes del anuncio de Biden, un alto funcionario de la administración dijo a los periodistas que la Casa Blanca es consciente de que se necesita mucho más para arreglar el polémico e ineficiente sistema de inmigración estadounidense. Pero "solo el Congreso puede lograr... una reforma integral de nuestras leyes de inmigración y asilo".

Trump promete eliminar la medida de Biden si es reelegido

Tras el anuncio de su decreto migratorio el martes, los críticos de Biden no tardaron en calificarlo como un error o una "amnistía" ilegal.

Durante un mitin de campaña el martes en Racine, Wisconsin, Trump declaró que cuando sea reelegido, "el plan ilegal de amnistía de Joe Biden será despedazado y desechado el mismo primer día en que regrese a la presidencia".

Ante el temor de un posible mandato de Trump en el que el expresidente en efecto elimine la nueva iniciativa de Biden, en los próximos meses se espera una carrera por parte de las organizaciones de inmigrantes para lograr que la mayor cantidad de personas se inscriban al programa antes de enero próximo.

Stephen Miller, ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump, arremetió también el martes contra el decreto de Biden.

"Esto es una amnistía colosal y un ataque estruendoso contra la democracia estadounidense en la forma de edicto imperial", afirmó Miller, exasesor de la Casa Blanca durante el mandato de Trump y arquitecto de polémicas órdenes como el veto contra musulmanes o sus intentos de acabar con DACA.

"Biden ha emitido una de las mayores amnistías ejecutivas de la historia de Estados Unidos en medio de una invasión mortal fronteriza y rendido ante extranjeros ilegales que han sido aceptados en el país por Biden pese a ser acusados de los más despreciables asesinatos de niños y madres y violaciones", dijo Miller, y prometió que su organización America First Legal tramitará una demanda contra la medida del presidente demócrata.

Con información de AP, AFP y EFE.