Centros de detención de ICE Jueza ordena a ICE permitir que legisladores vayan sin aviso a sus instalaciones La jueza del Distrito de Columbia Jia Cobb acogió temporalmente un pedido de 12 legisladores que llegaron hasta instalaciones de ICE y estando allí se les negó la entrada porque en algunos casos no lo notificaron con el lapso de siete días calendario impuesto en junio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



Video Administración Trump planea revocar la ciudadanía de algunas personas naturalizadas, según informe

Una jueza federal prohibió que, por ahora, el gobierno de Donald Trump impida o demore visitas sin previo aviso de congresistas que busquen supervisar instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jueza del Distrito de Columbia Jia Cobb acogió temporalmente un pedido de 12 legisladores que llegaron hasta instalaciones de ICE y estando allí se les negó la entrada porque en algunos casos no lo notificaron con el lapso de siete días calendario impuesto en junio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

PUBLICIDAD

"La política respecto a las visitas de supervisión, que requieren que los miembros del Congreso den un aviso antes de realizarlas, y que el DHS usa para detener o albergar a no ciudadanos (de Estados Unidos) y que prohíbe que miembros del Congreso realicen visitas de supervisión en ciertas instalaciones de DHS, incluyendo oficinas de campo de ICE (field offices), viola la Sección 527", escribió la jueza en su fallo, que estará en pie mientras se ve el caso.

Los cambios sobre cómo el gobierno permite la entrada sin aviso de legisladores a instalaciones de ICE son parte del enorme aparato con el que Trump busca detener y deportar a inmigrantes a gran escala. Esa maquinaria contempla tanto a inmigrantes indocumentados como a inmigrantes a los que truncó los procesos migratorios que tenían en curso en Estados Unidos.

Además de querer obligar a los congresistas a avisarle con anticipación sus visitas a instalaciones de ICE, el gobierno intentó prohibir por completo su entrada a oficinas de campo de esa agencia porque supuestamente en ellas no hay inmigrantes "detenidos" y por eso no deben quedar amparadas por de la Sección 527 que da acceso total a los legisladores a esos lugares.

"La política respecto a las visitas de supervisión es arbitraria y caprichosa, porque carece de sustento legal y porque los demandados no han articulado una base adecuada, razonable o legal para requerir que los miembros del Congreso notifiquen con siete días calendario una inspección de instalaciones de DHS o para negarle a miembros del Congreso acceso a oficinas de campo de ICE, donde se detiene o alberga a no ciudadanos", agregó la jueza.

"Las condiciones cambiantes dentro de las instalaciones de ICE significa que será probablemente imposible para un miembro del Congreso reconstruir las condiciones en la instalación del día en el que inicialmente trataron de ingresar. Este asunto es incluso más pronunciado dado que las políticas de los demandados —como la política respecto con las oficinas de campo— prohíben completamente la entrada a los demandantes. Esa información sobre las condiciones en terreno se pierde por siempre en la historia", acotó.

PUBLICIDAD

Los legisladores demandantes son defendidos por las organizaciones Democracy Forward y American Oversight. “Esta decisión (de la jueza Cobb) deja claro que ningún presidente puede ocultar la verdad sobre cómo se trata a las personas bajo custodia migratoria federal", dijo en un comunicado tras el fallo judicial temporal Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

Una visita confirmó en 2019 reportes de detenidos a los que se les ataba e intubaba para alimentar forzosamente

Una de las demandantes es la representante Verónica Escobar de Texas. La demanda cuenta el caso que precisamente llevó a que el Congreso aprobara una provisión, actualmente la Sección 527, para permitir que miembros del Legislativo realicen visitas de supervisión a instalaciones de DHS sin dar aviso previo.

Fue en 2019, cuando hasta Escobar llegaron reportes de que en una instalación de ICE en El Paso se estaba alimentando forzosamente a inmigrantes. En un inicio se le negó acceso, pero relata la demanda que después pudo reunirse con los inmigrantes afectados.

"Conoció las situaciones horrorosas en las que estos individuos eran atados y, sin su consentimiento, alimentados por tubos. (...) La representante Escobar supo que un solo médico tenía la capacidad para tomar decisiones de qué individup debía ser intubado o alimentado forzosamente, sin que hubiese un proceso formal para tomar tal determinación", se lee en la demanda.

La visita y lo visto por Escobar permitió que se mejoraran las condiciones de los detenidos en ese lugar, según la demanda. "Después de que ICE negó la entrada a la representante Escobar a la instalación de ICE en 2019 para visitar a los detenidos alimentados por la fuerza, ella trabajó con el Comité de Asignaciones Presupuestales para incluir una provisión que garantice que los miembros del Congreso tienen derecho a realizar visitas de supervisión a instalaciones del DHS sin dar aviso previo. Esa provisión, ahora la Sección 527, sirve como la base de esta demanda", agrega.

PUBLICIDAD

Visitas como esa son además cruciales para su trabajo de supervisión para garantizar que ICE trate a las personas bajo su custodia en su distrito con humanidad y siguiendo las leyes federales, añade.

Las polémicas detenciones de inmigrantes en una corte de Nueva York

En la demanda también figura con un caso reciente el representante Adriano Espaillat de Nueva York.

El documento relata que Espaillat y su colega Nydia Velázquez intentaron entrar a la oficina de campo de ICE en el edificio Federal Plaza de la ciudad de Nueva York, que ha sido en meses pasados un epicentro de cuestionadas detenciones en medio de la campaña antiinmigrante del gobierno.

Video Hacinados y durmiendo en el piso: así están los inmigrantes detenidos en una corte de Nueva York



A Espaillat y Velázquez, cuenta la demanda, se les dificultó la entrada al lugar. En un momento se les negó el aceso por ser "una instalación sensible" y en otro incluso se le pidió a estos congresistas que se pusieran en contacto con un representante de asuntos públicos de DHS.