Política "Florida es un laboratorio de crueldad" contra migrantes: denuncian el uso de 'la caja' y confinamientos en solitarios para migrantes Un reporte publicado por Amnistía Internacional documenta un sistema de tratos abusivos y posibles violaciones de derechos humanos de inmigrantes que, en muchos casos, alcanzan la categoría de tortura en los centros de detención de Florida, conocidos como Krome y el polémico 'Alligator Alcatraz'. En conversación con Univision Noticias, la investigadora Mary Kapron cuenta cómo el estado está creando un ambiente de hostilidad extrema contra inmigrantes con el fin de forzarlos a aceptar sus deportaciones.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado recientemente documentó tratos abusivos a inmigrantes detenidos y posibles violaciones de derechos humanos que alcanzan la categoría de tortura en los centros de detención de inmigrantes en Florida, el Centro de Procesamiento y Servicio Norte de Krome y el controversial 'Alligator Alcatraz', una instalación en medio de los pantanos del sur del estado.

El documento, titulado Tortura y desapariciones forzadas en el estado del Sol, compiló testimonios de esos abusos que incluyen el recuento del uso de una "caja" enrejada para encerrar a los inmigrantes y dejarlos expuestos al sol radiante por horas, sin protección y con mínimo acceso a hidratación. Registraron además tratos contra migrantes que califican como "torturas".

En medio del recrudecimiento antiinmigrante en la era Trump, con detenciones violentas y redadas en todo el país, Florida parece ser un estado particularmente feroz en el trato contra estas personas. "Realmente vemos lo que sucede en Florida como que se está haciendo un testing ground de lo lejos que puede llegar, en lo cruel, en los ataques contra las personas migrantes", apunta a Univision Noticias Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional que fue parte del grupo que trabajó en el informe.

Kapron señala que Florida ha intensificado la criminalización y la detención masiva, creando un ambiente de hostilidad extrema contra migrantes y solicitantes de asilo. Estos hallazgos confirman un patrón generalizado de castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de los detenidos, con el aparente objetivo final de forzarlos a aceptar sus deportaciones.

Detrás de la investigación de Amnistía Internacional: silencio y obstrucción en Florida

Detenidos en el Centro de Detención Krome del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el viernes 4 de julio de 2025, en Miami.



La investigación sobre los centros de detención de inmigrantes de AI en Florida se llevó a cabo en septiembre de 2025. Kapron confirmó que la organización solicitó acceso a tres centros: Krome, Glades y ' Alligator Alcatraz'.

Sin embargo, la misión se encontró con obstáculos de transparencia y acceso: ICE solo les concedió la entrada a Krome y les negó el acceso a Glades alegando falta de capacidad. En el caso de 'Alligator Alcatraz', un centro inusual porque no opera bajo autoridad federal de ICE, las autoridades del estado de Florida "nunca contestaron" a la solicitud, detalla Kapron.

“El tema de la falta de transparencia es muy grave”, enfatizó Kapron, refiriéndose a Florida, y afirmó que no hubo respuesta incluso después de que AI les enviara los hallazgos preliminares del informe para que pudieran dar su perspectiva. Considera que este silencio es especialmente grave porque ' Alligator Alcatraz' es la primera instalación de detención de inmigrantes propiedad y operación directa de un estado, y por lo tanto, no está sujeta a la supervisión de ICE.

Como resultado, según AI, es sumamente difícil acceder a la instalación o incluso confirmar la información que emerge de ella, lo que complica la rendición de cuentas.

Krome ha sido además, el centro de detención que más conteo de muertes registró en EEUU en el año fiscal 2025, con cuatro fallecidos. Kapron señaló que muchas de estas tragedias son atribuibles a la "falta de acceso médico dentro de los centros de detención". Los detenidos reportan grandes desafíos para acceder a servicios médicos en Krome.

"Este 'informe no es más que un ataque con motivaciones políticas", dijo en un comunicado Univision Noticias, Molly Best, secretaria de Prensa de la Oficina del Gobernador, Ron de Santis, cuando se le preguntó por su evaluación del reporte de Amnistía Internacional.

"Ninguna de estas invenciones es cierta. De hecho, difundir estas acusaciones sin ninguna prueba podría poner en peligro la seguridad de nuestro personal y de las personas alojadas en Alligator Alcatraz", aseguró Best descartando la existencia de práxcticas de tortura en centros de detención ubicados en el estado.

De 'Alligator Alcatraz' a Krome: la experiencia de cuatro inmigrantes

A pesar de los obstáculos, AI pudo entrevistar a cuatro personas detenidas en Krome que previamente habían estado recluidas en ' Alligator Alcatraz'.

Kapron relató que incluso dentro de Krome el acceso fue en parte restringido. "No podíamos hacer un registro abierto ( signup sheet) para que los detenidos se inscribieran a hablar" con la organización; solo se les permitió entrevi

star a cuatro personas cuyos contactos fueron proporcionados por abogados.

Los testimonios recabados pintaron un cuadro completo de las violaciones de derechos humanos que operan bajo la sombra del sistema federal.

La investigadora señaló que esta falta de acceso no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio. ICE ha negado el acceso a AI en otras ocasiones, habiendo concedido acceso solo en dos de un centenar de solicitudes durante el año, un problema que también enfrentan otras organizaciones y periodistas.

Kapron concluyó que este patrón de falta de transparencia complica la capacidad de realizar una supervisión independiente.

Eso, a su vez, es lo que permite que el sistema de detención masiva opere bajo un clima de violencia y que muchas personas queden en "desaparición forzada" o incomunicación al no ser registradas en sistemas públicos.

"Torturas" en Florida

La condición de las detenciones se enmarca en la ampliación de la represión migratoria, con el número de detenidos en Florida aumentando en más de 47% en solo ocho meses durante el año fiscal 2025, según la investigación.

Los detenidos perciben las condiciones deplorables como intencionales. "Ellos sienten que realmente es tan difícil la detención, que es a propósito", asegura Kapron.

Esta crueldad aparentemente deliberada busca presionar a los migrantes a aceptar la deportación antes de continuar con los procedimientos legales y el sufrimiento en detención.

El reporte concluyó que ciertas prácticas de castigo en Krome y 'Alligator Alcatraz' constituyen tortura o maltrato, basándose en los estándares del derecho internacional. La tortura aplica cuando existe un sufrimiento severo o grave infringido por autoridades estatales con un propósito discriminatorio o punitivo.

En el Centro de Detención Krome, que está operado por la contratista privada Akima Global Services, uno de los problemas más graves es el uso prolongado del confinamiento en solitario.

Los estándares internacionales (las llamadas Reglas Mandela) prohíben el aislamiento por más de 15 días, considerándolo equivalente a tortura. Kapron confirmó que su equipo entrevistó a un hombre en Krome que había sido confinado en solitario por 22 días. "Consideramos que en su caso también eso podría calificar como tortura y consideramos que en Krome se está usando el confinamiento en solitario prolongado", explicó.

La 'caja' de 'Alligator Alcatraz'

Camas dentro de un centro de detención de migrantes, conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.



La forma más cruel de castigo documentada por AI en la instalación estatal 'Alligator Alcatraz' es el uso de "la caja" (The Box).

Kapron dijo que este lugar, que les fue descrito por detenidos que pasaron por ese centro, era una una estructura exterior tipo jaula, empleada para castigar a las personas que reclaman algo a los guardias. Fue descrito como una jaula pequeña, donde las personas estaban esposadas de pies y muñecas al suelo, bajo el sol ardiente, expuestos a mosquitos.

Uno de los relatos de un detenido citado en el reporte cuenta: "Había una 'caja' afuera que se usaba para castigar a la gente. Una vez, dos personas en mi celda gritaban a los guardias diciéndoles que necesitaba mi medicación. Diez guardias entraron corriendo a la celda y los tiraron al suelo. Los llevaron a 'la caja' y los castigaron solo por intentar ayudarme. Cada vez que alguien exigía que se respetaran nuestros derechos, lo castigaban".

"Las personas (detenidas) que reclaman, por ejemplo, acceso a salud, hablar con sus abogados o tener acceso con sus familiares, han sido enviados a la caja como un tipo de castigo", apuntó Kapron a Univision Noticias.

El artículo 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura, señala que un acto constituye tortura si están presentes cuatro elementos: intención, infligir dolor o sufrimiento físico o mental grave, un propósito como coerción, intimidación, obtención de información o una confesión, o discriminación y un grado de participación oficial.

Las condiciones de la 'caja' —espacio extremadamente pequeño que impide sentarse, acostarse o cambiar de posición—, combinadas con las altas temperaturas y los niveles de humedad, la privación de agua, saneamiento y protección contra las inclemencias del tiempo y los insectos, probablemente causarían dolor y sufrimiento físico y psicológico grave. Por eso, AI considera este uso de la 'caja' como tortura.

Cuando Univision Noticias quiso conocer la respuesta de la gobernación de Florida, responsable del centro de detención, sobre la supuesta existencia de la 'caja', la secretaria de Prensa, Molly Best, aseguró que todos los señalamiento del reporte son "inventos", aunque no se refirió especíicamente a ese mecanismo en particular.

Tras reportes de organizaciones y abogados, Univision Noticias consultó en julio a la subdirectora de comunicaciones de la Gerencia de Manejos de Emergencia de Florida, Stephanie Hartman, sobre el uso de un espacio en ' Alligator Alcatraz' para castigar a detenidos. Hartman negó entonces las alegaciones y aseguró que el personal de seguridad del centro estaba "altamente entrenado" y que seguían protocolos federales y estatales para la detención de personas.

Desapariciones "administrativas" en 'Alligator Alcatraz'

La falta de transparencia, especialmente en ' Alligator Alcatraz', genera un riesgo grave: desapariciones forzadas.

Como la instalación no está integrada en los sistemas federales de ICE, no existe una base de datos pública donde las familias o los abogados puedan rastrear a los detenidos.

En su cobertura sobre la política migratoria y las actividades de ICE, Univision Noticias ha reportado casos como los documentados por AI, en que los abogados han intentado comunicarse con sus clientes detenidos en ese centro y no lo logran. Aseguran que la situación ha mejorado en los últimos meses.

Si un detenido no es registrado por un tiempo, nadie (ni familiares ni abogados) sabe su paradero, lo que representa un riesgo gravísimo y constituye una detención incomunicada, algo que puede durar varios días.

Kapron explicó que esta situación conduce a las "desapariciones administrativas": "Para nosotros hasta que alguien llegue a comunicarse con su abogado, con sus familiares o viceversa, es una desaparición forzada porque están bajo la custodia del Estado, pero nadie sabe el paradero de esta persona".