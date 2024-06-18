Biden dice que no hará "politiquería en inmigración” al anunciar facilidades para regularizar a más de 500,000 indocumentados

Video "Somos una nación de inmigrantes": Biden entrega detalles del mayor programa migratorio de ayuda a indocumentados

Dos semanas después de anunciar sus restricciones al asilo en la frontera y a meses de las elecciones, el presidente Joe Biden dio un matiz a sus anuncios en materia migratoria. Este martes, aseguró que abrirá un camino para facilitar un estatus legal para más de medio millón de indocumentados que llevan años en Estados Unidos. Y al aplaudir el aporte de los dreamers a la economía, ofreció conferir permisos de trabajo a jóvenes graduados en universidades del país.

"Hoy es un buen día", arrancó Biden desde la Casa Blanca, tras ser presentado por Javier Quiroz Castro, un enfermero beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que llegó a Estados Unidos a los 3 años, cuando sus padres lo trajeron.

PUBLICIDAD

Biden no estuvo solo en el estrado este martes para celebrar los 12 años de DACA, una medida tomada por el expresidente demócrata Barack Obama bajo orden ejecutiva el 15 de junio de 2012. Acompañado también por inmigrantes, congresistas y autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), condenó que ha tenido que avanzar con acciones ejecutivas en temas migratorios porque los republicanos en el Congreso "no quieren hacer cambios".

"No haré politiquería en inmigración", dijo casi al cierre de su intervención y tras asegurar que sus restricciones en la frontera han causado una disminución de 25% en los arrestos de inmigrantes. "Lo he dicho antes y lo digo ahora: trabajaré con cualquiera para resolver los problemas de la frontera".

En víspera del anuncio del mandatario, la medida era celebrada por abogados y defensores de derechos de los inmigrantes. También cuestionaban que esta política fuera anunciada a meses de la elección presidencial y no mucho antes en su gobierno; en medio de una campaña política donde el tema migratorio parece decisivo y con Donald Trump como puntero en numerosas encuestas.

Mientras sonreía, pese a la crítica de semanas y horas anteriores, Biden destacó el aporte de los inmigrantes para Estados Unidos y aseguró que las medidas que anunciaba este martes eran "de sentido común".



"Somos un país más fuerte gracias a los dreamers", dijo al referirse al aporte de los beneficiarios de DACA en la economía y tras agradecer a Javier Quiroz por "todo lo que estás haciendo por nuestro país". Minutos después cerró su discurso con la frase: "Somos una nación de inmigrantes".

PUBLICIDAD

¿Qué incluye el plan de Biden para los cónyuges y jóvenes graduados?

El plan del presidente busca remover obstáculos en el camino a la ciudadanía para unos 500,000 indocumentados casados con estadounidenses, así como para unos 50,000 niños de padres casados con ciudadanos (siempre que sean menores de 21 años).

Video ¿Eres indocumentado y cónyuge de estadounidense? Estos son los requisitos para un estatus legal



El mandatario aseguró que el objetivo es mantener a las parejas unidas mientras uno de sus miembros regulariza su estatus migratorio. " Ya hay un sistema, pero es muy complicado y separa a las familias (...) Muchos se quedaban en el país en las sombras, con el temor de ser deportados", dijo.

Hasta ahora, los cónyuges indocumentados de ciudadanos han sido sancionados con la conocida 'Ley del Castigo': deben abandonar el país por entre tres y 10 años y luego, desde sus países de origen, pedir un perdón que les permita regresar a Estados Unidos. La nueva política de Biden cambia eso: les permite aplicar al beneficio sin necesidad de irse de Estados Unidos.

La acción ejecutiva del demócrata también incluye el acceso a visas de trabajo para jóvenes graduados con una oferta de empleo en el mismo campo, incluyendo a los beneficiarios de DACA.

Se espera que el reglamento que regirá ambos programas se haga público a final del verano. En ese momento, los beneficiarios podrán iniciar sus aplicaciones.