Operativos de ICE DHS dice que Hilton cancela las reservaciones de funcionarios de inmigración en Minneapolis El DHS dijo en su cuenta de X que Hilton había cancelado las reservaciones de sus agentes. La cadena lo niega y asegura que la empresa investiga el asunto con el hotel de Minneapolis.

Video Agente de ICE arrastra a una mujer para detenerla en medio de tenso enfrentamiento con la comunidad

El Departamento de Seguridad Nacional dijo este lunes que el hotel de la cadena Hilton en Minneapolis "canceló" las reservaciones de sus agentes de inmigración, pero la empresa dice que investiga la denuncia.

"Cuando los funcionarios intentaron reservar habitaciones usando correos oficiales del gobierno y tarifas, Hoteles Hilton de forma maliciosa canceló sus reservaciones", se lee en la publicación de la agencia federal en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

DHS compartió este mensaje en su cuenta este lunes, cuando se conoció que la agencia está desplegando a cerca de 2,000 agentes federales en Minneapolis como parte de los operativos migratorios, sobre todo enfocado en la comunidad somalí tras las acusaciones sobre presunto fraude en el uso de fondos federales en guarderías.

Entre las agencias que se desplegarán en Minneapolis —en el primer gran operativo del 2026— estarán el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su brazo de investigaciones (HSI), reporta la cadena CBS News al citar fuentes anónimas. También se espera que llegue a Minnesota el comandante de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, cuya actuación en Chicago y Los Ángeles fue duramente criticada.

El DHS incluyó capturas de pantalla de un correo electrónico con la terminación hilton.com en el que se lee: "Hemos encontrado información sobre trabajo de inmigración conectado con su nombre y cancelaremos su próxima reservación". Dicen que han notado "un flujo" de reservaciones hechas por DHS y que "no estamos permitiendo a ningún agente de ICE o de inmigración quedarse en nuestra propiedad".

La agencia catalogó esta respuesta como "inaceptable".

NO ROOM AT THE INN!@HiltonHotels has launched a coordinated campaign in Minneapolis to REFUSE service to DHS law enforcement.



When officers attempted to book rooms using official government emails and rates, Hilton Hotels maliciously CANCELLED their reservations.



This is… pic.twitter.com/qKMKypGtzi — Homeland Security (@DHSgov) January 5, 2026