Operativos de ICE

DHS dice que Hilton cancela las reservaciones de funcionarios de inmigración en Minneapolis

El DHS dijo en su cuenta de X que Hilton había cancelado las reservaciones de sus agentes. La cadena lo niega y asegura que la empresa investiga el asunto con el hotel de Minneapolis.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Agente de ICE arrastra a una mujer para detenerla en medio de tenso enfrentamiento con la comunidad

El Departamento de Seguridad Nacional dijo este lunes que el hotel de la cadena Hilton en Minneapolis "canceló" las reservaciones de sus agentes de inmigración, pero la empresa dice que investiga la denuncia.

"Cuando los funcionarios intentaron reservar habitaciones usando correos oficiales del gobierno y tarifas, Hoteles Hilton de forma maliciosa canceló sus reservaciones", se lee en la publicación de la agencia federal en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Más sobre Operativos de ICE

Ciudadanos nacionalizados creían estar a salvo de la arremetida contra inmigrantes: algunos empiezan a dudar
6 mins

Ciudadanos nacionalizados creían estar a salvo de la arremetida contra inmigrantes: algunos empiezan a dudar

Inmigración
Detenciones, redadas, protestas: las imágenes del panorama migratorio en 2025
1:21

Detenciones, redadas, protestas: las imágenes del panorama migratorio en 2025

Inmigración
Agentes de ICE intentaron detener a dos trabajadores, pero ellos se negaron a bajar de un tejado
0:56

Agentes de ICE intentaron detener a dos trabajadores, pero ellos se negaron a bajar de un tejado

Inmigración
Aun con residencia, agentes rompieron los vidrios de su auto, la sometieron al piso y la arrestaron
2:20

Aun con residencia, agentes rompieron los vidrios de su auto, la sometieron al piso y la arrestaron

Inmigración
Cómo TSA comparte datos con ICE para ubicar pasajeros con órdenes de deportación
3 mins

Cómo TSA comparte datos con ICE para ubicar pasajeros con órdenes de deportación

Inmigración
ICE utiliza datos de pasajeros para identificar en aeropuertos a personas con órdenes de deportación y expulsarlas
3 mins

ICE utiliza datos de pasajeros para identificar en aeropuertos a personas con órdenes de deportación y expulsarlas

Inmigración
ICE retiene a un adolescente de 13 años en Minnesota: el menor necesitó atención médica
1:24

ICE retiene a un adolescente de 13 años en Minnesota: el menor necesitó atención médica

Inmigración
Cómo afectan a estadounidenses de familias con estatus mixto las políticas migratorias de Trump: una encuesta intenta responderlo
5 mins

Cómo afectan a estadounidenses de familias con estatus mixto las políticas migratorias de Trump: una encuesta intenta responderlo

Inmigración
Niños obligados a firmar su deportación o que son presentados sin padres ni abogados ante jueces, denuncian organizaciones
6 mins

Niños obligados a firmar su deportación o que son presentados sin padres ni abogados ante jueces, denuncian organizaciones

Inmigración
Vieron a agentes de inmigración y se subieron al techo de la casa en la que trabajaban
1:30

Vieron a agentes de inmigración y se subieron al techo de la casa en la que trabajaban

Inmigración

DHS compartió este mensaje en su cuenta este lunes, cuando se conoció que la agencia está desplegando a cerca de 2,000 agentes federales en Minneapolis como parte de los operativos migratorios, sobre todo enfocado en la comunidad somalí tras las acusaciones sobre presunto fraude en el uso de fondos federales en guarderías.

Entre las agencias que se desplegarán en Minneapolis —en el primer gran operativo del 2026— estarán el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su brazo de investigaciones (HSI), reporta la cadena CBS News al citar fuentes anónimas. También se espera que llegue a Minnesota el comandante de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, cuya actuación en Chicago y Los Ángeles fue duramente criticada.

El DHS incluyó capturas de pantalla de un correo electrónico con la terminación hilton.com en el que se lee: "Hemos encontrado información sobre trabajo de inmigración conectado con su nombre y cancelaremos su próxima reservación". Dicen que han notado "un flujo" de reservaciones hechas por DHS y que "no estamos permitiendo a ningún agente de ICE o de inmigración quedarse en nuestra propiedad".

La agencia catalogó esta respuesta como "inaceptable".

Sin embargo, la cadena Hilton dijo en un correo a Univision Noticias que sus hoteles "son lugares acogedores para todos" y que "las acciones mencionadas no reflejan los valores de Hilton". Aseguraron que están "investigando este asunto con el hotel en cuestión" y que "Hilton colabora con gobiernos, fuerzas del orden y líderes comunitarios en todo el mundo".

Relacionados:
Operativos de ICEprotestas en MinneapolisInmigrantes indocumentadosDepartamento de Seguridad NacionalDetenciónDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Hermanas, un amor compartido
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX