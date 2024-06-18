Biden anuncia el mayor programa migratorio de ayuda a indocumentados por medio de una orden ejecutiva

El presidente Joe Biden anunció este martes, durante los actos de conmemoración del 12 aniversario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA), un ambicioso plan migratorio que ofrece estatus legal a más de medio millón de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país, carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos, entre otros requisitos.

Mira aquí el anuncio del presidente Biden 👇🏼

Para ser elegibles, según lo adelantado por la Casa Blanca sobre el plan, los indocumentados deberán demostrar que están físicamente presentes en Estados Unidos al 17 de junio de 2024 o antes, haber residido de forma ininterrumpida en el país durante 10 o más años y estar legalmente casado con un ciudadano estadounidense.

PUBLICIDAD

El ambicioso nuevo programa -o ‘parole in place’ (PIP)- ha sido consultado por la Casa Blanca a puertas cerradas durante meses con dirigentes de grupos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas durante meses e incluye un amparo de deportación a “aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses y aproximadamente 50,000 niños no ciudadanos hijos menores de edad sin papeles cuyo padre o madre indocumentado esté casado con un ciudadano estadounidense”, explicó el lunes en horas de la tarde un alto funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa telefónica.

Una vez aprobada la petición caso por caso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los beneficiarios dispondrán de un plazo de tres años para gestionar la residencia legal permanente (LPR).

En promedio, estos no ciudadanos han residido en Estados Unidos durante 23 años, indica un reporte del DHS.

Biden también facilita visas de trabajo a graduados (incluidos 'dreamers')

El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos dreamers, "que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos, y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera".

El anuncio lo tiene previsto Biden en la tarde de este martes, durante una ceremonia en la Casa Blanca para conmemorar el 12 aniversario de DACA, activado por el entonces presidente Barack Obama (Biden era su vicepresidente) por medio de una orden ejecutiva, al igual que ahora, en respuesta a la inacción del Congreso en el tema de la reforma migratoria.

PUBLICIDAD

Al adelantar la aprobación de la orden ejecutiva, el gobierno dijo que es parte del compromiso del presidente “de reparar un sistema migratorio que no responde” y como reacción a la negativa del Congreso “de asegurar la frontera” para detener el cruce indocumentado.

La Casa Blanca también recordó que sólo el Congreso puede proveer soluciones permanentes en asuntos migratorios y que la acción emprendida por el mandatario está dirigida principalmente a mantener unidas a las familias por medio de la “ampliación de vías legales”.

Avances del nuevo plan migratorio de Biden

Las nuevas acciones migratorias de Biden favorecen a ciertas personas indocumentadas “que han estado aquí durante muchos años para mantener unidas a las familias estadounidenses y permitir que más jóvenes contribuyan a nuestra economía”, precisa el plan.

Señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “tomará medidas para garantizar que los ciudadanos estadounidenses que tienen cónyuges indocumentados, e hijos indocumentados menores de edad, podrán permanecer unidos”.

“Este nuevo proceso ayudará a ciertos cónyuges indocumentados e hijos no ciudadanos también indocumentados a solicitar residencia permanente legal (green card o tarjeta verde) y poder solicitar el ajuste de estatus salir del país”.

La ley actual estipula que los cónyuges indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, una vez tengan un cupo de visa disponible, deben sabir de Estados Unidos para el trámite consular y regresar con una visa de inmigrante. Pero aquellos que tienen tiempo de permanencia acumulado les cae encima la Ley del Castigo y deben permanecer fuera entre 3 y 10 años sin poder regresar al país.

PUBLICIDAD

La nueva regla migratoria de Biden permitirá a cónyuges e hijos indocumentados menores de edad hacer el ajuste de estatus sin tener que salir del país para que la ley de los 10 años no les afecte.



“Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, proporcionando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y sus familiares no ciudadanos permanecen juntos”, se lee en el documento entregado por la Casa Blanca.

Es bastante probable, como ocurre cuando se trata de decretos presidenciales, que la orden ejecutiva de Biden sea desafiada en las cortes por grupos u opositores que argumentan que se trata de un exceso de atribuciones de la Casa Blanca.

Sin embargo, el gobierno ha argumentado que al igual que ocurrió con el decreto de seguridad fronteriza, Biden ha tenido que recurrir a su poder presidencial ante la inacción del Congreso.

Univision Noticias anticipó el plan de Biden el jueves

El jueves de la semana pasada, Uivision Noticias anticipó, citando al menos cuatro fuentes conocedoras de las conversaciones entre la Casa Blanca y organizaciones proinmigrantes y congresistas, que el mandatario anunciaría este martes el PIP con importantes beneficios migratorios para cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país.

El anuncio se registra dos semanas después de que Biden emitiera otra orden ejecutiva para restringir severamente el asilo en la frontera en México cuando los arrestos diarios superaran una media diaría de siete días de 2,500. Desde ese momento, medianoche del 3 de junio, la frontera ha permanecido cerrada y lo estará hasta que las detenciones bajen de los 1,500.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que, desde la tercera semana de diciembre del año pasado, al menos, las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México han estado por encima del límite impuesto por la Casa Blanca.

Para calificar a los nuevos beneficios contenidos en el PIP, el DHS deberá emitir primero un reglamento para cada uno de ellos y determinar las fechas de registro (desde cuándo deben demostrar que se encuentran físicamente en Estados Unidos).

La semana pasada la Casa Blanca cursó invitaciones personalizadas a varios directores de organizaciones que participaron en las conversaciones de diseño del PIP para asistir a un evento por el 12 aniversario de DACA.

“Hemos estado pidiéndole al presidente Biden que use su poder ejecutivo desde que llegó a la Casa Blanca, sobre todo después del estancamiento de la reforma migratoria en el Congreso en marzo de 2021”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Al eliminar las barreras que impiden que los cónyuges permanezcan con sus familias, el presidente cumple su promesa de proteger a quienes se ven afectados por nuestras anticuadas leyes de inmigración”, dijo Andrea Flores, vicepresidenta de política migratoria FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica.

A su vez, el sábado, un grupo de 67 congresistas demócratas envió una carta a Biden en la que urgieron al mandatario que adoptara una acción ejecutiva para proteger de la deportación a cientos de miles de indocumentados, entre ellos cónyuges indocumentados de ciudadanos y dreamers, ante la inacción del Congreso de debatir una reforma migratoria.

PUBLICIDAD

Se esperaba que la orden ejecutiva de Biden también incluyera una ampliación de los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y Venezuela, pero el plan antiucipado el lunes no los mencionó.

Qué se espera en el corto plazo

“Esta medida ayudara a los cónyuges de ciudadanos que tienen un mínimo 10 años viviendo en los Estados Unidos y que cumplen con todos los otros requisitos para obtener la residencia legal permanente sin tener que viajar a su país de origen”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Estos tendrán hasta tres años para aplicar a su residencia y podrán obtener un permiso de trabajo valido por tres años mientras esperan la aprobación su caso”, agregó.

Guerrero dijo además que “las personas con orden final de deportación o que tienen antecedentes criminales no serán elegibles para este beneficio migratorio, pero deben ver un abogado para evaluar sus opciones y, si es posible, reabrir su caso de deportación o proceso criminal”.

“También los dreamers o soñadores que se hayan graduado de una universidad y que tienen una oferta de trabajo de un empleador en el área relacionada a su profesión o carrera, se les facilitara el proceso para obtener una visa de trabajo”, apuntó.

En cuanto a la fecha de inicio de las solicitudes del beneficio, Guerrero considera que “es importante saber que todavía se debe esperar a que el gobierno publique la regla que define cómo implementará este nuevo proceso para los cónyuges de ciudadanos americanos y los soñadores”.

PUBLICIDAD

En los mismos términos se refirió Alex Gálvez, un abogado de inmigració4tkkn que ejerce en Los Ángeles, California. “No pague nada a nadie, ni siquiera a un abogado o un notario porque los detalles de cómo aplicar no se saben todavía. Mientras tanto, reúna evidencia y todos los documentos necesarios que demuestren que usted está aquí desde hace 10 años, desde antes del 17 de junio de 2024. Y lo más importante, el acta de matrimonio con un ciudadano estadouidense”.