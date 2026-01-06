Preguntas y respuestas Inmigracion ‘Hablemos de Inmigración’: Cómo 2025 cambió el rostro de la inmigración en EEUU Desde el primer día de su segundo mandato el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas y menos dirigidos a transformar el sistema migratorio heredado de la administración Biden y acomodarlo a su política migratoria de tolerancia cero. Entérate hoy de las claves a través del canal de Univision Noticias en YouTube y Facebook.

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al vicepresidente y consejero legal de Televisa Univision, Armando Olmedo, y el abogado invitado, José Guerrero, explican las claves de los cambios al sistema migratorio hechos durante el 2025 por el presidente Donald Trump en el marco de su política de 'tolerancia cero'.

PUBLICIDAD

Mira aquí el programa:



Un informe elaborado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York evidencia cómo cambió el rostro de la inmigración en Estados unidos durante 2025, el primer año del segundo gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué cambios se llevaron a cabo? ¿Cuáles fueron los que más impactaron a los inmigrantes? ¿Seguirá el gobierno implementándolos en 2026?

La lista de preguntas no deja de crecer y tampoco las preocupaciones. La lista de transformaciones incluidas en el informe incluye cambios de reglamentos y órdenes presidenciales que no cuentan con el respaldo del Congreso, una estrategia similar a la que se registró durante el primer mandato.

Con cada uno de los temas mencionados en el informe de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York se pueden hacer uno o varios programas. Esto porque el impacto que están generando (y lo seguirán causando en 2026) han puesto en riesgo a cientos de miles de inmigrantes quienes temen perder sus derechos de permanencia y ser deportados, y también defensores legales quienes han sido advertidos por el gobierno en un abierto ataque al debido proceso. Y no solo estamos hablando de ataques contra la defensa legal, sino también contra el poder judicial.

Entre los ataques, el informe menciona como blanco del gobierno al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Y cita, por ejemplo, la orden ejecutiva del 25 de marzo de 2025 titulado ‘Prevención de abusos del sistema legal y de los tribunales federales’, en el que alega fraude generalizado por parte de abogados y bufetes que prestan servicios probono. Pero como en todos los señalamientos de este tipo, el gobierno no aporta evidencias que corroboren esta grave acusación.

PUBLICIDAD

El decreto está dirigido a una lista de bufetes específicos que brindan servicios probono, afectando severamente el acceso a este tipo de ayuda que, sin ella, cientos de personas no recibirían justicia o el gobierno impondría su autoridad de manera arbitraria.

La Barra dice que los esfuerzos del gobierno por penalizar a los abogados por representar a partes desfavorecidas y defender posiciones desfavorecidas, socavan el papel del colegio de abogados como salvaguardia independiente de un sistema legal que no es simplemente un instrumento del poder ejecutivo.

Otro ataque mencionado en el informe indica que, la estrategia del gobierno es obligar a los abogados a reemplazar su lealtad a los clientes por lealtad al presidente y que esto privaría a estos de una representación legal eficaz y ética.

Cabe señalar que durante el primer gobierno de Trump se registró una situación similar con los juicios de deportación. En entonces fiscal general, Jeff Sessions, estableció como regla que, el fin de los juicios de deportación era la expulsión del acusado y que el gobierno debía rechazar todo esfuerzo que alterara ese fin último. Es decir, rechazar la legítima defensa porque iba en contra del objetivo del juicio, la expulsión del extranjero