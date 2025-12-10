Departamento de Seguridad Nacional DHS firma contrato millonario para comprar su propia flota de aviones para deportar inmigrantes, según el Post Un reporte del diario The Washington Post asegura que el departamento firmó un contrato por unos $140 millones para adquirir una flota de aviones Boeing 737 que serán usados para la expulsión de inmigrantes.

Video Más ingresos por sacar a indocumentados de EEUU: qué se sabe de la aerolínea contratada por ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó recientemente un contrato de cerca de $140 millones para comprar seis aviones Boeing 737 que serán usados para la deportación de inmigrantes, según un reporte del diario The Washington Post, que conversó con dos personas familiarizadas con la transacción y revisó documentos.

Eso le dará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) su propia flota de aviones en el marco de la campaña de detenciones y deportaciones en la que avanza el gobierno de Donald Trump desde que volvió al poder en enero. Hasta ahora, los vuelos se han llevado a cabo en aviones chárter operados por distintas compañías que son subcontratadas por ICE Air Operations a través de CSI Aviation.

Los funcionarios, que hablaron bajo anonimato, explicaron que el dinero de la compra proviene de los fondos que el Congreso le aprobó al presidente Trump como parte de la Ley Fiscal por un periodo de cuatro años: es parte de los $170,000 millones otorgados para avanzar en su agenda fronteriza y migratoria.

Durante la campaña presidencial y el inicio de su gobierno, el republicano prometió como meta la deportación de un millón de personas. El zar de la frontera, Tom Homan, ha dicho que han llevado a cabo más de 579,000 remociones. Según cifras del DHS, para finales de noviembre ICE tenía a cerca de 66,000 inmigrantes detenidos, un número récord.

Consultada por el Post sobre la compra, la vocera de DHS, Tricia McLaughlin, dijo que los aviones "permitirán a ICE operar de forma más efectiva, incluso con patrones de vuelo más eficientes".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho en el pasado que quería que ICE tuviera su propia flota de aviones.

DHS firmó contrato con Daedalus Aviation, una empresa constituida en febrero de 2024, según el reporte del Post. Un documento presentado ante la comisión de corporaciones del estado de Virginia el 5 de diciembre, nombra a William Allen Walters III como presidente y a Taundria Cappel como tesorera y directora financiera.

Ambos aparecen como ejecutivos de otra compañía, Salus Worldwide Solutions, según récords de agosto revisados por el diario. Bajo un contrato de casi mil millones de dólares con DHS también apoyan a la agencia con vuelos de "autodeportación". En una demanda pendiente este contrato ha sido descrito como una adjudicación "ilegal, apresurada y no competitiva".

El Post los consultó para conocer sobre este nuevo contrato de $140 millones pero no respondieron.

John Sandweg, exdirector de ICE durante la Presidencia del demócrata Barack Obama, analizó que la compra demuestra el poder económico que tiene la agencia federal en este momento. Sin embargo, dijo al diario que la operación actual podría ser más rentable. "Lo que la administración quiere lograr, en general, ya se piuede conseguir mediante vuelos chárter".

Otro exempleado de DHS que habló bajo condición de anonimato coincide con Sandweg. Contó que otros gobierno habían considerado que ICE tuviera su propia flota de aviones, pero habían concluido que iba a ser muy costoso por las complicaciones logísticas de mantener no sólo las aeronaves sino al personal de cabina.

Según cifras del seguidor de vuelos de deportación y transferencia gestionado por la organización Human Rights First, entre el 20 de enero y el 31 de octubre el gobierno de Trump ha llevado a cabo 1,701 vuelos de deportación a un récord de 77 países. Eso representa un aumento de 79% durante el mismo periodo del año anterior, cuando el demócrata Joe Biden era presidente.