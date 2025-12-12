Estados Unidos ICE utiliza datos de pasajeros en aeropuertos para identificar a personas con órdenes de deportación y expulsarlos, según NYT Según reportes de este periódico, la Administración de Seguridad en el Transporte está proporcionando listas de pasajeros a funcionarios de ICE para identificar y detener a viajeros sobre los que pesen órdenes de deportación.



Video Ciudadano estadounidense pide ante el Senado que ICE rinda cuentas tras su violenta detención

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a ceder a autoridades migratorias los nombres de los viajeros que pasarán por los aeropuertos de Estados Unidos, en un esfuerzo por seguir localizando inmigrantes a los que expulsar del país, según reportó The New York Times (NYT).

Históricamente, los aeropuertos eran lugares en los que ICE no intervenía.

Sin embargo, de acuerdo con lo publicado este viernes por el periódico, TSA está compartiendo con la agencia migratoria varias veces por semana un listado de las personas que está previsto tomen un avión en los días siguientes.

De este modo, “ICE puede entonces comparar la lista con su propia base de datos de personas sujetas a deportación y enviar agentes al aeropuerto para detenerlas”, asegura NYT.

Univision Noticias trató de confirmar este reporte con los departamentos de prensa de ICE, TSA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.

Se desconoce en qué momento comenzó este intercambio de información entre agencias ni cuántas personas fueron arrestadas gracias a esta colaboración.

Sin embargo, el rotativo neoyorquino detectó que al menos una estudiante universitaria fue detenida en el Aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre y deportada a Honduras dos días después.

Según declaraciones a ese medio de Tricia McLaughlin, portavoz de DHS, “el mensaje para quienes se encuentran en el país sin documentos es claro: la única razón por la que deberían volar es para autodeportarse a casa”.

Por su parte, defensores de inmigrantes criticaron la medida en los aeropuertos por considerar que solo trata de atemorizar a esta población.

“Este es otro intento de aterrorizar y castigar a las comunidades, y hará que las personas tengan miedo de abandonar sus hogares por temor a ser detenidas injustamente y desaparecer del país antes de tener la oportunidad de impugnar la detención”, declaró Robyn Barnard, directora sénior de defensa de los refugiados en Human Rights First.

Colaboración inédita para ceder a ICE información de próximos pasajeros de vuelos

Las compañías aéreas suelen proporcionar información a TSA de los pasajeros que han reservado vuelos con ellas, para ser comparada con bases de datos de seguridad nacional como listas de vigilancia de posibles terroristas.

Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte no se había involucrado en temas de inmigración a nivel nacional, según destacó un exfuncionario de la agencia que habló con el NYT, y que alertó que las actividades de control en los aeropuertos podrían distraer la atención de la seguridad aeroportuaria y contribuir a mayores tiempos de espera para los pasajeros.

"Si hay más agentes realizando arrestos en los aeropuertos, se genera mayor presión sobre el sistema; los retrasos y las complicaciones pueden molestar y asustar a algunos viajeros, y quienes no están seguros de su estatus migratorio dejarán de viajar en avión", declaró Claire Trickler-McNulty, funcionaria de ICE durante el gobierno de Joe Biden.

"Esto seguirá reduciendo el espacio donde las personas se sienten seguras al realizar sus actividades", agregó.

Esta colaboración entre TSA y ICE supone la más reciente medida del gobierno de Trump para fomentar el intercambio de información entre agencias federales, con el objetivo de cumplir la promesa que el republicano hizo ya en campaña electoral de realizar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados.

