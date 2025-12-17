Inmigración El preocupante hallazgo de una “lista de vigilancia” de abogados migratorios en un sitio de ICE La organización defensora de inmigrantes Al Otro Lado, con sede en California, prepara una demanda en contra de ICE para que explique el propósito de la “lista de vigilancia” que difundió un sitio oficial.

Una organización defensora de los inmigrantes prepara una demanda en contra de ICE luego de que una abogada de Tennessee encontró lo que aparenta ser una lista de abogados en un sitio web oficial que podrían estar en “la mira” de la agencia por litigar en contra del gobierno.

Arlene Amarante, fundadora de la organización defensora de inmigrantes Adelante Knox, con sede en Knoxville, Tennessee, dijo a Univision Noticias que encontró un listado de nombres de abogados migratorios mientras navegaba en el sitio de la unidad de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de ICE llamado ERO e-file.

De inmediato, dijo Amarante, tomó capturas de la lista que incluía principalmente nombres de abogados hispanos, asiáticos y negros. La lista no aparece en la plataforma que sólo es accesible para defensores mediante un registro con un correo y contraseña, añadió.

Luego de que encontró la lista, que incluía su nombre, Amarante dijo que compartió las imágenes que capturó con la organización Al Otro Lado, que también defiende inmigrantes y tiene su sede en San Diego, California.

Hasta ahora, agregó, ambas organizaciones desconocen por qué la página desplegaba de manera pública los nombres de los abogados en una sección que estaba titulada como “watchlist”, o “lista de vigilancia”.

“Desafortunadamente, aunque sea completamente inocente esta lista, el efecto que puede tener en los abogados es fuerte, psicológico”, declaró. “Porque ha habido tantas amenazas contra otros abogados y también ha habido muchos esfuerzos para criminalizar a los abogados que ayudan a los inmigrantes”.

En marzo, el gobierno de Donald Trump emitió una orden dirigiendo al Departamento de Justicia a “sancionar” abogados migratorios que participen “en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”.

Según la administración, muchos abogados les dicen a los inmigrantes sin estatus regular cómo “mentir” en las cortes para conseguir beneficios migratorios y permanecer en Estados Unidos.

Interpondrán demanda para indagar sobre la “lista de vigilancia”

Pero tras el hallazgo de Amarante, Andrew Fels, abogado de Al Otro Lado, envió una solicitud de información para que ICE aclarara por qué su sitio desplegó -aunque fuera brevemente- los nombres de abogados migratorios en su página.

ICE respondió a la organización este martes diciendo que la solicitud debía ser más específica, dijo el abogado a Univision Noticias.

Fels, para evitar más demoras en descubrir qué hay detrás de la lista, dijo que Al Otro Lado demandará al gobierno para que explique de qué se trata esa “lista de observación” y por qué mostraba datos personales de los abogados.

Fels se refirió a un caso descubierto por la filial local de NBC News en San Diego en 2019 en el cual se reveló que la primera administración de Trump había creado una “lista de vigilancia” que incluía al menos a 56 abogados, activistas y periodistas enfocados en migración.

Una de las personas incluidas en la lista de 2019 fue la ahora directora ejecutiva de Al Otro Lado, Nicole Ramos, quien en ese entonces contó a varios medios cómo fue blanco de “acoso” por parte de funcionarios federales migratorios.

Ella atribuyó ese acoso a que ya había sido identificada en la lista, que no sólo contenía los nombres de ella y otras 55 personas, sino que además incluía reportes detallados con datos e información personal de cada uno de ellos.

El reporte elaborado por el gobierno sobre Ramos en aquel entonces incluía datos tan detallados como el tipo de vehículo que manejaba y su número de placas.

Ahora, dijo Fels, aunque se desconoce exactamente qué propósito puede tener esa nueva lista que encontró Amarante, es posible que el gobierno esté repitiendo sus tácticas de 2019.

“Ciertamente, la última lista de vigilancia provocó acoso a los abogados e interferencia en la relación abogado-cliente. No veo ninguna razón por la que esto sea diferente”, declaró.

“No sabemos si alguien tratará de perjudicarnos”

En medio de la incertidumbre, Amarante dijo que ahora ella y otros abogados temen sobre las implicaciones de que sus nombres aparecieran en la “lista de vigilancia”.

Ella alcanzó a ver 12 nombres de abogados en esa sección del sitio creado en febrero de 2024 para facilitar el seguimiento de casos de inmigrantes detenidos, aunque Al Otro Lado considera que muy probablemente haya muchos más bajo “vigilancia” del gobierno.

“No sabemos si alguien nos va a tratar de perjudicar a nosotros o a nuestros clientes”, dijo. “De ahí surge mi pregunta sobre si les estaría haciendo más daño a personas representándolas estando yo en la lista”.

El gobierno ha intensificado las detenciones de inmigrantes desde que Trump asumió el poder. Organizaciones defensoras de inmigrantes, políticos opositores y organismos de derechos humanos denuncian que muchas veces esas detenciones no respetan el debido proceso e incurren en actos de violencia que han quedado registrados en múltiples videos que muestran a agentes de ICE rompiendo cristales de vehículos y tirando a inmigrantes al suelo.

De acuerdo con estadísticas divulgadas por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que monitorea cifras oficiales del sistema migratorio estadounidense, más del 70% de los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes criminales, pese a que Trump ha dicho que su campaña en contra de los inmigrantes sin estatuts regular está enfocada en lo "peor de lo peor".

“Las consecuencias para los inmigrantes con cualquier cosa tan pequeña que sea puede ser permanente”, dijo Amarante, “una separación de familia, una detención de varios meses, entonces están los inmigrantes en más peligro y con menos protecciones”.

La activista dijo que precisamente por las dificultades que han ido incrementándose recientemente para defender inmigrantes, su organización ha decidido representar a un menor número de personas.

Ahora, dijo, su organización está más dedicada a la educación sobre los derechos migratorios. Sin embargo, contó, no abandonará la tarea de defender inmigrantes en las cortes. Al menos no por ahora, sostuvo.

“Siento que no puedo abandonar ahora a las personas que están siendo claramente perseguidas”, dijo.

