Donald Trump Deportaciones en Navidad: la Casa Blanca ignora el pedido de los obispos de Florida de pausarlas temporalmente "Un clima de miedo y ansiedad está permeando no solo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país", dijeron los obispos.



Los obispos católicos de Florida apelaron el lunes al presidente Donald Trump para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenga sus operativos migratorios durante las fiestas navideñas. Pero la Casa Blanca respondió que los mantendrá en su ritmo habitual.

El pedido fue hecho por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y firmado por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

"La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificar y remover criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", escribió Wenski. "En este punto, el enfoque de máxima aplicación de tratar a los inmigrantes irregulares en masa significa que ahora muchas de estas operaciones de arresto inevitablemente atrapan a personas que no son criminales, sino que están aquí solo para trabajar", agregó.

"Un clima de miedo y ansiedad está permeando no solo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país", añadió.

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de aplicación de la ley, solicitamos que el gobierno pause las actividades de aprehensión y redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto decente por la humanidad de estas familias".



Respondiendo por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson no mencionó la temporada navideña en su respuesta de dos oraciones. "El presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales criminales. Y está cumpliendo esa promesa", escribió Jackson.

Wenski es un abierto defensor del trato humano para los migrantes. En septiembre, por ejemplo, se sumó a otros líderes católicos en un panel en la Universidad de Georgetown para criticar las políticas del gobierno de Trump que separan familias, incitan al miedo y trastocan la vida eclesiástica.

Wenski destacó las contribuciones de los inmigrantes a la economía del país.

"Si preguntas a la gente en la agricultura, preguntas en la industria de servicios, preguntas a la gente en el cuidado de la salud, preguntas a la gente en el campo de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes", señaló Wenski. "La aplicación siempre va a ser parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla".

Wenski se unió al ministerio Knights on Bikes (Caballeros en moto), una iniciativa liderada por los Caballeros de Colón que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas detenidas en los centros de detención de inmigrantes, incluido el de los Everglades de Florida llamado 'Alligator Alcatraz'.

Recordó haber rezado un rosario con los motociclistas bajo el calor abrasador afuera de sus muros. Días después, obtuvo permiso para celebrar misa dentro de la instalación. "El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad", indicó.

