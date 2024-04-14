El ingrediente secreto de la buena salud de la economía de EEUU: los inmigrantes dispuestos a trabajar

Video La inmigración es el tema que más preocupa a los estadounidenses en este año electoral: ¿por qué?

Luisana Silva, que huyó del caos económico y político de Venezuela, ahora carga alfombras para una empresa de Carolina del Sur. Gana lo suficiente para pagar el alquiler, comprar la comida, poner gasolina en su auto y enviar dinero a sus padres.

Llegar a Estados Unidos fue una odisea desgarradora. Silva, de 25 años, su esposo y su hija de 7 desafiaron las traicioneras selvas del Darién en Panamá, viajaron a lo largo de México, cruzaron el río Grande y luego se entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Brownsville, Texas. Al solicitar asilo, recibieron un permiso de trabajo el año pasado y encontraron empleo en Rock Hill, Carolina del Sur.

“Mi plan es ayudar a mi familia que tanto necesita el dinero y crecer económicamente aquí", dijo Silva.

Su historia abarca mucho más que la ardua búsqueda de una vida mejor por parte de una familia. Los millones de puestos de trabajo que Silva y otros inmigrantes recién llegados han estado ocupando en Estados Unidos parecen resolver un enigma que ha confundido a los economistas durante al menos un año: cómo ha logrado prosperar la economía, añadiendo cientos de miles de empleos, mes tras mes, en un momento en que la Reserva Federal ha aumentado agresivamente las tasas de interés para combatir la inflación, lo que normalmente es una receta para una recesión.

Cada vez más, la respuesta parece ser los inmigrantes, vivan o no legalmente en Estados Unidos. La afluencia de adultos nacidos en el extranjero aumentó enormemente la oferta de trabajadores disponibles después de que la escasez de mano de obra en Estados Unidos dejara a muchas empresas incapaces de cubrir puestos de trabajo.

Más trabajadores ocupando más empleos y gastando más dinero ha ayudado a impulsar el crecimiento económico y crear aún más puestos. La disponibilidad de trabajadores inmigrantes alivió la presión sobre las empresas, que se veían obligadas a aumentar drásticamente los salarios y luego trasladar sus mayores costos laborales a sus clientes, con la consecuente espiral inflacionaria. Y aunque el ritmo de subidadas de precios sigue siendo elevado, ha caído drásticamente respecto a los niveles de hace dos años.

"Ha sido especie de misterio: ¿cómo seguimos logrando un crecimiento del empleo tan extraordinario y fuerte mientras la inflación sigue bajando?", dijo Heidi Shierholz, presidenta del Instituto de Política Económica y execonomista jefe del Departamento de Trabajo. “El hecho de que las cifras de inmigración sean más altas de lo que habíamos pensado, eso realmente resuelve en gran medida el enigma”.

Por qué el auge de la inmigración resultó tan sorprendente

Si bien ayudan a impulsar el crecimiento económico, los inmigrantes también se encuentran en el centro de un incendiario debate en un año electoral sobre el control de la frontera sur del país.

En su intento por regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha atacado a los migrantes en términos degradantes, caracterizándolos como criminales peligrosos que están “envenenando la sangre” de Estados Unidos y con frecuencia invocando falsedades.

Trump ha prometido terminar de construir un muro fronterizo y lanzar la “operación de deportación interna más grande en la historia de Estados Unidos”. Que él o el presidente Joe Biden ganen las elecciones podría determinar si la afluencia de inmigrantes y su papel clave en el impulso de la economía perduran.

Video Trump vuelve a insultar y a desinformar sobre inmigrantes: los llama "animales" y "asesinos"



El auge de la inmigración tomó por sorpresa a casi todos. En 2019, la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que la inmigración neta (llegadas menos salidas) equivaldría a alrededor de 1 millón en 2023. La cifra real, dijo la CBO en una actualización de enero, era más del triple: 3.3 millones.

Miles de empleadores necesitaban desesperadamente a los recién llegados. La economía (y el gasto de los consumidores) se habían recuperado con fuerza de la recesión pandémica. Las empresas luchaban por contratar suficientes trabajadores para mantenerse al día con los pedidos de los clientes.

El problema se vio agravado por los cambios demográficos: el número de estadounidenses nativos en sus mejores años laborales (entre 25 y 54 años) estaba disminuyendo y muchos estaban a punto de jubilarse o entrando en ella. Las cifras de este grupo se han reducido en 770,000 desde febrero de 2020, justo antes de que el covid-19 golpeara la economía.

Una ola de inmigrantes ha llenado el vacío. En los últimos cuatro años, el número de trabajadores en edad productiva que tienen un empleo o están buscando uno ha aumentado en 2.8 millones. Y casi todos esos nuevos ingresantes a la fuerza laboral (96%) nacieron fuera de Estados Unidos. El año pasado, los inmigrantes representaron un récord del 18.6% de la población en edad de trabajar, según el análisis de datos gubernamentales del Instituto de Política Económica.

Y los empleadores agradecieron la ayuda.

Los trabajos que los estadounidenses no toman, los inmigrantes sí

Consideremos a Jan Gautam, director ejecutivo de la empresa de alojamiento Interessant Hotels & Resort Management en Orlando, Florida, quien dijo que no puede encontrar trabajadores nacidos en Estados Unidos para trabajar limpiando habitaciones y lavando ropa en sus 44 hoteles. De los 3,500 trabajadores de Interestsant, dijo, el 85% son inmigrantes.

"Sin empleados, estás arruinado", dijo Gautam, un inmigrante de la India que comenzó a trabajar en restaurantes como lavaplatos y ahora es dueño de su propia empresa. "Si se quiere impulsar la economía", dijo, "definitivamente es necesario que más inmigrantes vengan a este país".

O consideremos la granja Flood Brothers en Clinton, la 'capital lechera' de Maine. Los trabajadores nacidos en el extranjero representan la mitad sus casi 50 trabajadores.

Después de todo, por cada persona desempleada en Maine, hay dos puestos vacantes, en promedio.

“No tendríamos una economía, ni en Maine ni en Estados Unidos, si no tuviéramos mano de obra altamente calificada que venga de fuera de este país”, dijo Tilton-Flood en una entrevista telefónica con The Associated Press desde su granja.

"Sin inmigrantes, tanto los nuevos solicitantes de asilo como nuestros contribuyentes inmigrantes de largo plazo, no podríamos hacer el trabajo que hacemos", dijo. "Todo lo que respecta a la economía estadounidense está impulsado por la mano de obra inmigrante y solo podrá salvarse con ella”, agregó.

Cómo los inmigrantes hicieron que la economía creciera sin aumentar la inflación

Un estudio realizado por Wendy Edelberg y Tara Watson, economistas del Proyecto Hamilton de Brookings Institution, concluyó que en los últimos dos años, los nuevos inmigrantes aumentaron la oferta de trabajadores de la economía y permitieron a Estados Unidos generar empleos sin sobrecalentarse ni acelerar la inflación.

En el pasado, los economistas normalmente estimaban que los empleadores estadounidenses no podrían agregar más de 60,000 a 100,000 empleos al mes sin sobrecalentar la economía y provocar inflación. Pero cuando Edelberg y Watson incluyeron el aumento de la inmigración en sus cálculos, descubrieron que el crecimiento mensual del empleo podría ser aproximadamente el doble este año (de 160,000 a 200,000) sin ejercer una presión al alza sobre los precios.

"Hay mucha más gente trabajando en el país", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la semana pasada en un discurso en la Universidad de Stanford. En gran parte debido a la afluencia de inmigrantes, Powell dijo: "Es una economía más grande, pero no más ajustada. Es realmente inesperado y algo inusual".

Trump ha atacado repetidamente la política de inmigración de Biden. Según el análisis de Edelberg y Watson, sólo alrededor del 27% de los 3.3 millones de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos el año pasado lo hicieron como “residentes permanentes legales” o con visas temporales. El resto (2.4 millones) llegaronsin permiso de trabajo y se quedaron en el país después del vencimiento de sus visas, están esperando procedimientos judiciales de inmigración o están en el programa de 'parole humanitario' que les permite permanecer temporalmente y, a veces, trabajar en el país.

“Ahí lo tienes”, escribió en febrero Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la CBO y presidente del conservador American Action Forum. "La forma de resolver una crisis inflacionaria es soportar una crisis de inmigración".

Cómo se beneficia la economía de EEUU de la inmigración

Muchos economistas sugieren que los inmigrantes benefician a la economía estadounidense de varias maneras. Aceptan trabajos generalmente indeseables y mal pagados pero esenciales que la mayoría de los estadounidenses rehúsan, como cuidar a niños, enfermos y ancianos. Y pueden impulsar la innovación y la productividad del país porque es más probable que inicien sus propios negocios y obtengan patentes.

Ernie Tedeschi, profesor visitante en el Centro Psaros de la Universidad de Georgetown y exasesor económico de Biden, calcula que la inmigración ha representado alrededor de una quinta parte del crecimiento de la economía en los últimos cuatro años.

Los críticos responden que un aumento en la inmigración puede obligar a bajar los salarios, particularmente para los trabajadores de bajos ingresos, una categoría que a menudo incluye a inmigrantes que han vivido en Estados Unidos por más tiempo.

El mes pasado, los asesores de Biden reconocieron en un informe económico que “la inmigración puede ejercer presión a la baja sobre los salarios en sectores peor remunerados”, pero agregaron que la mayoría de los estudios muestran que el impacto en los salarios de los nacidos en Estados Unidos es pequeño.

Incluso Edelberg señala que una ola inesperada de inmigrantes, como la reciente, puede abrumar a los gobiernos estatales y locales, y sobrecargarlos. Un sistema de inmigración más ordenado, dijo, ayudaría.

El reciente aumento "es una forma algo perturbadora de aumentar la inmigración en Estados Unidos", dijo Edelberg. "No creo que nadie se hubiera sentado y hubiera dicho: 'Creemos una política de inmigración óptima', y esto es lo que se les ocurriría".

Holtz-Eakin argumentó que un corte de inmigración del tipo que Trump ha prometido imponer, de ser elegido, resultaría en “un crecimiento mucho, mucho más lento de la fuerza laboral y un retorno al fuerte equilibrio” entre contener la inflación y mantener el crecimiento económico que Estados Unidos Estados Unidos ha logrado hasta ahora evitar.

Por ahora, millones de puestos vacantes están siendo ocupados por inmigrantes como Mariel Marrero. Marrero, de 32 años, opositora política del autoritario presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, huyó de su país en 2016 después de recibir amenazas de muerte. Vivió en Panamá y El Salvador antes de cruzar la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo.

Con su caso pendiente, recibió autorización para trabajar en Estados Unidos en julio pasado. Marrero, que trabajaba en los archivos del Congreso de Venezuela en Caracas, encontró trabajo vendiendo teléfonos y luego como dependienta en una tienda de conveniencia propiedad de inmigrantes venezolanos.

Al principio vivía gratis en a casa de un tío. Pero ahora gana lo suficiente para pagar el alquiler de una casa de dos habitaciones que comparte con otros tres venezolanos en Doral, Florida, un suburbio de Miami con una gran comunidad venezolana. Después del alquiler, la comida, la electricidad y la gasolina, le sobra suficiente para enviar 200 dólares al mes a su familia en Venezuela.

"Cien por ciento: este país te brinda oportunidades", dijo. Marrero tiene su propio sueño americano: “Me imagino tener mi propia empresa, mi casa, ayudar a mi familia de una manera más cómoda”.

