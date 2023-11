Cuatro semanas de guerra entre Israel y Hamas: 30 desinformaciones sobre el conflicto

Un video circula en redes con mensajes que afirman que muestra a palestinos que llevan el cuerpo de un niño “víctima de Israel” que “resucitó” al sonar unas sirenas. Pero no es cierto. La grabación no tiene relación con la guerra entre Israel y Hamas ni es reciente. Con una búsqueda inversa de imágenes en Google, en elDetector encontramos dos artículos de 2020 que explican que el video muestra a jóvenes jordanos simulando un funeral para eludir el toque de queda por la pandemia del covid-19. Por lo tanto, no guarda relación con el actual conflicto pues las imágenes ya circulaban en 2020.