¿Los vacunados contra el covid "están desarrollando el sida", como afirmó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro?

Es falso que las personas completamente vacunadas contra el covid-19 están desarrollando Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), como afirmó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El sida es la enfermedad que se puede desarrollar con el virus VIH, que se contrae por transmisión sexual o el uso de jeringas, entre otras vías, pero no por la vacuna. Las jeringas de la inyección contra el covid-19 son de un solo uso y se desechan inmediatamente. Ninguna de las vacunas disponibles contra el covid-19 debilitan el sistema inmune, ni tienen como base o ingrediente el virus VIH. El sida no está entre sus efectos secundarios. Las autoridades y expertos recomiendan la inmunización contra el covid-19 para quienes viven con VIH. Además, no hay evidencias de lo que dijo Bolsonaro en los reportes de Salud Pública de Inglaterra (PHE) ni en los de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). Tampoco encontramos “reportes oficiales” del gobierno de ese país con esos datos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.