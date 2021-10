¿Las personas no vacunadas contra el covid-19 ponen en riesgo a las vacunadas?

“Piensen en ello por un momento”, continuó Carlson. “¿Tiene sentido? Si la vacuna funciona, y nos aseguran rotundamente que funciona y nos castigan si cuestionamos lo bien que funciona, entonces ¿cómo pueden los no vacunados representar una amenaza para los vacunados?, ¿cómo?, ¿cuál es exactamente el riesgo presentado a los vacunados por los no vacunados? Joe Biden no nos dio la respuesta. No nos lo dijo porque no lo sabe. Nadie lo sabe. No hay respuesta”.