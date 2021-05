¿Me puedo vacunar si tengo covid-19 o gripe, cáncer o VIH, voy a operarme, estoy amamantando o me hice un tatuaje?

Conclusión

Si tienes afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes o alguna otra condición médica que aumente el riesgo de covid-19 severo y muerte, no debes dudar en vacunarte . Lo mismo si te hiciste o vas a hacerte un tatuaje. Si tuviste covid, o si tienes secuelas, la recomendación actual es que te vacunes, aunque aún se está analizando información al respecto. Si estás menstruando, tomando antibióticos o amamantando, igual: no hay problema, aunque se siguen investigando estos casos específicos. Si tienes alergias leves al polvo o al huevo, por ejemplo, no hay contraindicaciones para la vacunación. La excepción para no inocularse contra el covid-19 es si eres alérgico al polietilenglicol (PEG), que es un ingrediente del tipo de vacunas con ARNm disponibles. Finalmente, en caso de que vayas a operarte o hayas salido de una cirugía, es recomendable que consultes con el o la especialista antes de inyectarte.