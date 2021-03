¿Se pueden mezclar vacunas contra el covid-19 como dijo el subsecretario de salud de México?

¿Las dosis de las vacunas contra el covid-19 se pueden mezclar? ¿Es posible que un paciente que haya recibido una dosis de Pfizer pueda recibir, por ejemplo, otra de la rusa Sputnik V como si de un cóctel se tratara? Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y la cara visible del control de la pandemia e n México, dijo que sí, pero a esto le falta contexto porque se está estudiando la combinación de algunas vacunas, pero no hay evidencias aún de la efectividad de mezclar dosis.

El 10 de febrero de 2021 en su acostumbrada conferencia de prensa sobre el avance del covid-19 en México , López Gatell dijo: “... Y otro estudio que la semana pasada empezó en Reino Unido ¿Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas, primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik V [de Rusia], primera dosis con la vacuna Astra [Zeneca de Reino Unido] y segunda dosis con la vacuna CanSino [de China]? No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna que impida que eso se pueda hacer. Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro, no se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna que actúan por mecanismos diferentes”.

A esta afirmación de López Gatell le falta contexto, porque no detalló a cuál estudio se refería, pero básicamente porque no explicó que hay diferentes composiciones en las vacunas existentes en el mercado y que por eso se están haciendo los estudios. Si bien es cierto que hay investigaciones en curso en Rusia y Reino Unido sobre la posibilidad de mezclar vacunas diferentes, no hay nada comprobado hasta el momento que indique que es una buena práctica. Por ahora, no hay evidencias claras de que las dosis de las vacunas contra el covid-19 se puedan combinar. Por eso insistimos: son estudios en curso.

En esta verificación de El Detector encontramos suficiente documentación de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), las instituciones más importantes en el manejo de la pandemia en Estados Unidos, afirman que no hay investigaciones que sustenten que las vacunas de ARNm ( Ácido Ribonucléico Mensajero ) son intercambiables entre sí.

Dos de las vacunas que circulan en Estados Unidos tienen el ARNm como componente principal , la Pfizer - BioNTech y la de Moderna, una molécula que descifra el código de la proteína que causa el coronavirus y genera una respuesta inmune en el cuerpo. La más reciente, la de Jhonson & Jhonson, tiene como base el AD26 (adenovirus 26), virus extraídos de las adenoides, un tejido de la nariz que atrapa las bacterias y virus que inhalamos o tragamos, y que normalmente causan infecciones virales respiratorias agudas.

Sin embargo, los CDC y la FDA dejan abierta la puerta a combinar dosis: “ En situaciones excepcionales en las que no se puede determinar el producto de la vacuna de primera dosis o ya no está disponible”, según detalla un texto de los CDC. “Determinar el producto” significa tener una tarjeta de vacunación o registro para garantizar que la persona reciba la segunda dosis de la misma farmaceútica de la que recibió la primera dosis.

Eso sí, los CDC aclaran que en esas “situaciones excepcionales” las vacunas deben tener la misma base: el ARNm.

De las vacunas que mencionó López Gatell, solo la de Pfizer - BioNTech es de ARNm. Las demás, la Sputnik V, Cansino y la Oxford AstraZeneca, tienen en cambio vectores adenovirales humanos (virus extraídos de las adenoides). Esas otras vacunas circulan en Latinoamérica y Europa, respectivamente.

Gatell no lo explicó

En su declaración, Hugo López Gatell no dijo en su declaración cuáles eran las pruebas que se estaban haciendo para combinar dosis de vacunas, e igualmente hizo tres afirmaciones: que hay un estudio, que no dijo cuál era y de cuándo, sobre combinar vacunas; que no hay ninguna razón en términos de patentes para restringir la mezcla de vacunas; y que biológicamente no hay ningún peligro.

Enviamos, el 23 de febrero de 2021, una consulta vía correo electrónico a López Gatell para saber si en ese país se han hecho estudios que avalan su afirmación, cuáles son las pruebas de que biológicamente no hace daño mezclar vacunas, si es una medida que él, como médico, recomienda y a cuál estudio se refería. No hemos recibido respuesta, pero si el funcionario responde, actualizaremos esta nota.

Verificamos sus afirmaciones con expertos en vacunación y con la documentación que hay en los CDC, la FDA, el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud del Reino Unido, el Comité Conjunto de Vacunación en Inmunización del Reino Unido y el Centro Nacional Gamaleya de Investigación Epidemiológica y Microbiológica, del gobierno de Rusia.

Los CDC recomiendan no mezclar, solo en “situaciones excepcionales”

En Estados Unidos se están distribuyendo las vacunas de Pfizer – BioNTech , la de Moderna , y este 27 de febrero, la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Jhonson & Jhonson . Son tres vacunas disponibles. Sin embargo los CDC, en un texto actualizado el 10 de febrero de 2021 llamado “ Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas de ARNm COVID-19 autorizadas actualmente en Estados Unidos ”, establecen que “ estas vacunas de ARNm covid-19 no son intercambiables entre sí ni con otros productos de la vacuna covid-19. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos. Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto. En situaciones excepcionales en las que no se puede determinar el producto de vacuna de primera dosis o ya no está disponible”.

De las vacunas que mencionó López Gatell, solo la Pfizer - BioNTech contiene el ARNm. La Sputnik V funciona con vectores adenovirales humanos AD26 y AD5 (virus extraídos de las adenoides); la CanSino funciona , igualmente, con adenovirus AD5, uno de los dos vectores que usa la rusa, y la de Oxford AstraZeneca tiene como base el adenovirus de chimpancé . A la luz de esto, las situaciones excepcionales que refieren los CDC y la FDA solo son válidas entre dos de las que están autorizadas en Estados Unidos: Pfizer / BioNTech y Moderna, que contienen el ARNm. Las demás combinaciones están en estudio porque su composición es distinta.

En enero de 2021, la FDA publicó dos folletos informativos, uno para Pfizer – BioNTech y otro para Moderna , con información para quienes administran la vacuna. En ambos se lee la misma advertencia: “Personas que han recibido una dosis de Pfizer – BioNTech deben recibir una segunda dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech covid-19 para completar la serie de vacunación”. Por lo que son muy claros en que la primera dosis y la segunda deben ser de la misma farmaceútica.

Las dos instituciones más importantes en el manejo de la pandemia en Estados Unidos, los CDC y la FDA, insisten en que no hay estudios que comprueben los efectos de combinar las vacunas, aunque dejaron abierta la puerta a situaciones excepcionales en las que no haya abastecimiento o una tarjeta de vacunación o registro para garantizar que la segunda dosis sea de la misma farmaceútica que la primera dosis.

Las investigaciones en curso

En su declaración del 10 de febrero de 2021 , López Gatell dijo que hay un estudio de Reino Unido que empezó hace algunas semanas sobre las combinaciones de vacunas, aunque en ese momento no detalló cuál ni de cuándo.

La información del estudio denominado “Com-Cov” fue publicada el 4 de febrero de 2021 en la página del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud , una agencia del gobierno de Reino Unido que financia la investigación en salud. El estudio tendrá una duración de 13 meses y está testeando la mezcla de dos de vacunas diferentes: la de Pfizer - BioNTech, que contiene ARNm, con la de Oxford - AstraZeneca, hecha con adenovirus. "El estudio clínico supervisará el impacto de los diferentes regímenes de dosificación en las respuestas inmunitarias de los pacientes y si esta puede ser una ruta viable para aumentar la flexibilidad del programa de vacunación", se lee.

No sabemos si López Gatell se refería a ese estudio que anunció el 4 de febrero de 2021 el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud, pero de Reino Unido encontramos también las recomendaciones que emitió el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, por sus siglas en inglés) el 6 de enero de 2021, en las que advierten que la segunda dosis de vacuna debe ser con la misma vacuna que la primera dosis. “No se recomienda cambiar entre vacunas u omitir la segunda dosis, ya que esto puede afectar la duración de la protección”, se lee.

En Rusia, el 21 de diciembre de 2020, Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa , anunció que comenzaron los ensayos entre AstraZeneca y del Centro Nacional Gamaleya de Investigación Epidemiológica y Microbiológica de ese país sobre la combinación de vacunas. El Centro Nacional Gamaleya de Investigación Epidemiológica y Microbiológica es el laboratorio que desarrolló la Sputnik V, con aporte del Estado ruso. Dmitriev aseguró que se necesita cooperación para trabajar en la escasez de vacunas que enfrentarán los países, incluso si se produce la cantidad prevista de vacunas. Tanto la Sputnik V como la Oxford - AstraZeneca usan adenovirus como composición principal.

José Gregorio Esparza, profesor de la Universidad de Maryland , virólogo y experto en vacunación, nos dijo, vía telefónica, que todavía no hay resultados de los estudios científicos que avalen la posibilidad de recibir la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra vacuna. “Desde el punto de vista inmunológico, uno podría pensar que, quizás, es una estrategia adecuada. La realidad es que no tenemos información, y mientras no exista esa evidencia científica no es posible dar una recomendación general. Hay que hacer la investigación”, agregó. Y afirmó: “No creo que haya efectos biológicos negativos al usar una primera dosis de Moderna y la segunda de Pfizer, pero como no existe información científica al respecto, nadie va a recomendar que se mezclen o se usen las vacunas diferentes. Eso no quiere decir que en un futuro, ya sea por pruebas clínicas bien llevadas o por experiencia que se va a obtener de vacunar a más personas, que tengamos información”.

Pfizer dice que no han hecho estudios

Consultamos por correo electrónico con la oficina de Pfizer Estados Unidos, una de las autorizadas en el país. Sharon Castillo, portavoz de esa empresa respondió a El Detector que las recomendaciones sobre regímenes de dosificación alternativos residen en las autoridades sanitarias de cada país. “ Pfizer no ha realizado estudios clínicos que avalen la combinación de vacunas. El estudio de fase 3 de la vacuna de Pfizer y BioNTech se diseñó para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna siguiendo un programa de dos dosis, separadas por 21 días. La seguridad y eficacia de la vacuna no se ha evaluado en diferentes esquemas de dosificación”, afirmó.

También consultamos con Pfizer Estados Unidos sobre las patentes y derechos de autor de la vacuna que crearon junto a BioNTech y al cierre de este artículo, no habíamos recibido respuesta, en lo que la portavoz de Pfizer responda, actualizaremos esta nota.

Conclusión



¿Se pueden mezclar dosis de vacunas como sugirió el 10 de febrero de 2021 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López Gatell? A su afirmación le falta contexto, porque sí se están estudiando combinaciones entre la AstraZeneca - Sputnik V y la Oxford –AstraZeneca con la Pfizer – BioNTech. Sí, hay estudios en curso, en Rusia y Reino Unido, sobre la posibilidad de mezclar vacunas de diferente composición, pero apenas están en desarrollo: uno inició en diciembre de 2020 y el otro en febrero de 2021, y para saber si produce o no efectos biológicamente en las personas hay que esperar los resultados. “Mientras no exista esa evidencia científica no es posible dar una recomendación general”, nos confirmó el doctor José Gregorio Esparza, profesor de la Universidad de Maryland, virólogo y experto en vacunación.

En Estados Unidos, los CDC afirman que no hay datos disponibles que avalen que se pueden combinar dosis de vacunas contra el covid-19, salvo, como dijimos, algunas “excepciones”: en caso de que no haya tarjeta de vacunación o no haya un registro de la farmaceútica que dio a la persona la primera dosis, o que la vacuna ya no está disponible. Pero hasta el momento no hay nada que indique que eso pueda hacerse de forma planificada.

De las que mencionó López Gatell, solo la de Pfizer - BioNTech, pudiesen ser combinables en los casos excepcionales que mencionan los CDC con otra de su tipo, como la de Moderna, que también está compuesta por la molécula del ARNm. Las demás tienen vectores adenovirales humanos no compatibles con las que tienen ARNm, que sin los resultados de los estudios científicos no es recomendable combinar por ahora.

De hecho, Pfizer a través de su portavoz en Estados Unidos, aclaró a El Detector que “Pfizer no ha realizado estudios clínicos que avalen la combinación de vacunas”.

