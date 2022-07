Haití a un año del magnicidio: sin presidente, sin pistas del asesinato y sumido en la violencia pandillera

"No se puede hablar de democracia. No hay democracia. No hay estado de derecho en Haití. Lo que hay es impunidad", dijo Pierre Esperance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). "Tenemos una alianza de cohabitación entre las bandas y las autoridades. No hay voluntad por parte del gobierno de hacer justicia para Jovenel Moise, porque hay mucha gente que está en el gobierno y que está implicada en este caso", añadió.