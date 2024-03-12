Crisis en Haití: el primer ministro anuncia que renunciará y EEUU aportará $300 millones para una misión internacional de seguridad

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció la madrugada del martes que renunciará a su cargo una vez se haya formado un consejo de transición en el país.

La renuncia es una concesión ante la presión internacional, mientas se trazan estrategias para salvar a una nación sobrepasada por la violencia de las pandillas. El principal líder pandillero de la nación caribeña advirtió que si Henry no renunciaba iban a librar "una guerra civil que terminará en genocidio".

Henry hizo su anuncio horas después de que gobernantes de los países caribeños y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieran en Jamaica para abordar con urgencia una solución que frene la creciente crisis en Haití.

“El gobierno que dirijo no puede mantenerse insensible ante esta situación. No hay sacrificio demasiado grande por nuestro país”, dijo Henry en una declaración grabada. “El gobierno que dirijo se retirará de inmediato tras la instauración del consejo”, agregó el mandatario.

Henry no ha podido regresar a su país porque la violencia provocó el cierre de sus principales aeropuertos internacionales. Hace una semana llegó a Puerto Rico, en donde se le permitió aterrizar después de que en República Dominicana le negaran esa posibilidad porque, según las autoridades de ese país, carecía de un plan de vuelo. República Dominicana, país fronterizo con Haití, cerró su espacio aéreo a vuelos con origen y destino en Haití.

En un primer momento, no estaba claro quién sería elegido para liderar la salida de la crisis, en la que pandillas fuertemente armadas han quemado comisarías, atacado el aeropuerto principal y asaltado dos de los mayores penales del país. Más de 4,000 presos se fugaron en esos asaltos.

Decenas de personas han muerto en los ataques violentos y más de 15,000 haitianos han quedado sin hogar tras huir de sus vecindarios durante los combates. La comida y el agua escasean conforme las tiendas que venden a los empobrecidos haitianos se quedan sin existencias. El principal puerto de Puerto Príncipe seguía cerrado este martes, lo que ha dejado varadas docenas de contenedores con suministros cruciales.

El lunes, el gobierno de Haití dijo que había extendido un toque de queda en la región occidental del país “para restablecer el orden y tomar medidas apropiadas para recuperar el control de la situación”. El toque de queda estará vigente hasta el jueves por la mañana. El gobierno dice que la policía ha sido autorizada a utilizar "todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores".

CARICOM da forma a un consejo de transición para Haití

La reunión urgente en Jamaica fue organizada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), un bloque comercial regional que lleva meses presionando para que se forme un gobierno de transición en Haití, mientras las protestas en el país reclamaban la renuncia de Henry.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que el consejo de transición tendría siete miembros con derecho a voto y dos sin voto.

Entre los participantes con voto estaba el partido Pitit Desalin, dirigido por el exsenador y aspirante a la presidencia Moïse Jean-Charles, que ahora es aliado de Guy Philippe, un exlíder rebelde que impulsó un golpe exitoso en 2004 y fue liberado hace poco de una prisión estadounidense tras declararse culpable de lavado de dinero.

También tendrán voto el partido EDE del ex primer ministro Charles Joseph, el partido Fanmi Lavalas, la coalición 21 de Diciembre que lidera Henry, el grupo Acuerdo de Montana y miembros del sector privado.

Antes de compartir detalles sobre el consejo de transición propuesto, Ali dijo: “Quiero hacer una pausa y agradecerle al primer ministro Henry por su servicio a Haití”, mientras mandatarios y otros asistentes aplaudían.

Henry fue el primer ministro que más tiempo estuvo en el cargo desde que se aprobó la Constitución haitiana en 1987, una hazaña inesperada para un país inestable con una rotación constante de mandatarios. Juró el cargo casi dos semanas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021.

Los críticos de Henry señalan que nunca fue elegido por la población y mucho menos por el parlamento, que no existe desde que los mandatos de los últimos senadores que quedaban expiraron en enero de 2023, lo que ha dejado a Haití sin un solo representante electo.

Video ¿Quién es Ariel Henry, el primer ministro al que las pandillas de Haití amenazan?

El papel de Estados Unidos: $300 millones para misión de seguridad y ayuda

Blinken anunció el lunes que Estados Unidos contribuirá con 300 millones de dólares a la misión de seguridad multinacional encabezada por Kenia en Haití.

“El Departamento de Defensa de los Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones de dólares a 200 millones de dólares. Y eso eleva el apoyo total de Estados Unidos a 300 millones de dólares para este esfuerzo”, dijo Blinken al concluir la reunión del CARICOM en Kingston.

Blinken había anunciado antes el lunes 100 millones de dólares para financiar el despliegue de la fuerza multinacional en Haití, así como otros 33 millones de dólares en ayuda humanitaria y la creación de una propuesta conjunta acordada por los líderes caribeños y las partes interesadas haitianas que agilizaría la creación de un “colegio presidencial”.

Ese 'colegio' "independiente, inclusivo y de base amplia" tomaría "medidas concretas", que no mencionó, para satisfacer las necesidades inmediatas de la población haitiana y permitir el despliegue pendiente de la fuerza multinacional, encabezada por Kenia. El órgano también tiene como objetivo, según Blinken, “crear las condiciones de seguridad necesarias para celebrar elecciones libres y justas, permitir que la asistencia humanitaria llegue a las personas que la necesitan y ayudar a que Haití vuelva a encaminarse hacia el crecimiento y las oportunidades económicas”.

Inicialmente no estaba claro cuándo se desplegará la misión multinacional de seguridad en Haití, aunque el ministro del Interior de Kenia dijo el lunes que sus tropas se encuentran en la etapa de "predespliegue".

Las pandillas y la transición

Mientras Haití se prepara para un nuevo liderazgo, los expertos se preguntan qué papel jugarían las pandillas, fuertemente armadas y que se han hecho con el control del 80% de Puerto Príncipe.

“Incluso si hay una clase de gobierno diferente, la realidad es que hay que hablar con las pandillas”, dijo Robert Fatton, experto en política haitiana en la Universidad de Virginia. “No puedes silenciarlas”.

Los funcionarios, señaló, tendrán que lidiar con los grupos armados y tratar de convencerles de que se desarmen, “¿pero cuáles serían sus concesiones?”.

Fatton apuntó que las pandillas tienen la posición dominante en cuanto al control de la capital. “Si tienen esa supremacía, y no hay fuerza que les haga frente, ya no es una cuestión de si uno los quiere en la mesa, puede que simplemente se queden la mesa”.

Mientras los líderes del CARICOM se reunían a puerta cerrada, Jimmy Chérizier, considerado como el líder pandillero más poderoso de Haití, dijo a periodistas que si la comunidad internacional continuaba por la misma senda, “sumirá a Haití en más caos”.

“Nosotros los haitianos tenemos que decidir quién va a ser el líder del país y qué modelo de gobierno queremos”, dijo Chérizier, un expolicía de élite conocido como Barbecue y que lidera una federación de pandillas conocida como G9 Familia y Aliados. “También vamos a buscar cómo sacar a Haití de la miseria en la que está ahora”.

Las poderosas pandillas llevan desde el 29 de febrero atacando objetivos importantes del gobierno en la capital, Puerto Príncipe. Henry estaba entonces en Kenia para impulsar el despliegue respaldado por Naciones Unidas de policías del país africano, que se ha visto demorado por un fallo judicial.