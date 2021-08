¿Asesinos a sueldo? Qué pasó con los exsoldados colombianos vinculados al magnicidio en Haití

"Tal vez los colombianos cayeron en una trampa o fueron engañados", dijo un exfuncionario de seguridad haitiano que pidió no ser identificado. "Pero no hay excusa para que estuvieran en la residencia esa noche. No hay nada que pueda justificar su presencia allí", dijo, señalando que las órdenes de arresto no pueden ejecutarse legalmente en domicilios privados entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana en Haití.